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  1. Последние новости Украины

В Украине почти 700 зараженных коронавирусом

1 апреля, 10:04

Сергей Мартынец

За сутки количество зараженных увеличилось на 120 человек

В Украине на сегодняшний день стало 669 зараженных коронавирусом. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев. По состоянию на утро в Центр поступило 536 сообщений о подозрении на COVID-19", – сообщает Минздрав.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 31 марта было лабораторно подтверждено 645 случаев COVID-19, 17 с летальным исходом. При этом 10 человек вылечились. В лидерах по инфицированию населения пока Киев, за ним идет Черновицкая область. Подробней смотрите карту заболевших по регионам.

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В Минздраве отмечают, что сейчас около 15% всех больных COVID-19 в Украине – люди в возрасте от 11 до 30 лет. Это свидетельствует о том, что часть молодежи не прислушивается к рекомендациям медиков относительно мер против инфицирования. Ранее в Минздраве отмечали, что меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры: от 71 до 90 лет.

В тренде
В Украине почти 700 зараженных коронавирусом

А тем временем в Украине прогнозируют пик распространения коронавируса на вторую половину апреля, а, например, министр внутренних дел Арсен Аваков почти уверен, что карантин будет продлен и в мае украинцы еще будут сидеть дома. В то же время врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача Людмила Мухарская в интервью сайту "Сегодня" заявила, что коронавирус останется навсегда.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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