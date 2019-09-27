Автобус "Киев – Варшава" насмерть сбил пешехода

/ Фото: Нацполиция

В Ровенской области возле села Константиновка на автодороге "Киев – Ковель – Ягодин" сегодня, 27 сентября, около двух часов ночи произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в полиции.

За рулем автобуса Neoplan находился 48-летний киевлянин. По его словам, пешеход, 51-летний житель города Сарны, шел по краю проезжей части и пошатнулся. От полученных травм 51-летний пешеход скончался в карете скорой медицинской помощи.

"Детали ДТП будет устанавливать следствие по рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

В момент ДТП в автобусе находилось 40 пассажиров, направлявшихся в соседнее государство. Их пересадили в другой автобус, который прибыл из столицы. Кроме пешехода в ДТП больше никто не пострадал.

Напомним, недавно возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan. В результате аварии погиб 31-летний водитель Mercedes Vito, гражданин Германии, травмы получили 12 детей и оба водителя автобуса Neoplan.

Кроме этого, на Прикарпатье пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

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