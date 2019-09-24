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Тройное ДТП на Волыни: пять человек получили травмы и один погиб

24 сентября, 16:59

В аварии столкнулись микроавтобус, грузовик и легковушка

На Волыни сегодня, около 13:00 на автодороге сообщением "Киев – Ковель – Ягодин", возле села Годовичи Турийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля.

"Предварительно, в аварии один человек погиб и пятеро получили травмы", – сообщают в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства трагедии.

Напомним, недавно в Черновицкой области столкнулись легковушка и квадроцикл, которым управлял восьмилетний ребенок. Мальчик погиб.

Напомним, недавно возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan. В результате аварии погиб 31-летний водитель Mercedes Vito, гражданин Германии, травмы получили 12 детей и оба водителя автобуса Neoplan.

Также недавно на Прикарпатье пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

Ранее в Кременце Тернопольской области в результате столкновения с легковушкой погиб скутерист. Водитель двухколесного транспорта оказался известным украинским музыкантом Василием Жданкиным.

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ДТП Волынь пострадавшие погибший

Источник: Сегодня

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