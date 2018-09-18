Во Львове 50-летие Кузьмы отпраздновали грандиозным концертом

На сцене транслировались архивные фото и видео, что создавало эффект присутствия Андрея Кузьменко

Во Львове прошел большой стадионный концерт, посвященный 50-летию Андрея "Кузьмы" Кузьменко, под лозунгом "Друзья для друга". В тот вечер во Львов съехались музыканты, чтобы вместе с группой "Скрябин" спеть более тридцати песен Андрея, и каждую песню подпевал стадион. Концерт "Кузьма-50" собрал на "Арене Львов" 25 тыс. зрителей.

Начался вечер с появления Тины Кароль, а дальше эстафету приняли Джамала, Тарас Чубай, "Пиккардийская Терция", Александр Пономарев, Дмитрий Шуров (Pianoбой), Арсен Мирзоян, Тоня Матвиенко, Виктор Винник (группа "Мэри"), Маричка Яремчук и другие. Песня "Мам" прозвучала голосом самого Кузьмы. Родители Андрея, Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич, были в тот вечер среди зрителей на стадионе, сообщают организаторы.

На большом экране транслировались архивные фото и видео, что создавало эффект присутствия Андрея Кузьменко. Друзья-музыканты, которые друг за другим выходили на сцену, поздравляли Кузьму с днем рождения и вспоминали занимательные истории, происходившие с ним.

Присутствующие на "Арене Львов" отметили качественное техническое обеспечение концерта. Стоит добавить, что звук, который сопровождал "Кузьма-50", за неделю до этого работал на концерте американской группы Imagine Dragons на "Олимпийском" в Киеве.

Ранее мы писали, что три десятка лучших украинских артистов, 52-метровая сцена, семь часов уникального шоу, 13 тысяч зрителей – на днях на стадионе "Арена Львов" создавалась история новой украинской музики – шоу "Українська пісня 2018/ Ukrainian Song Project".

Также сообщалось, что во Львове прошел "III Фестиваль Параджанова: место правды".