Во Львове из школы эвакуировали более 400 детей

Во Львове эвакуировали детей из школы №77, расположенной на улице Ивана Выговского. Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, когда, по предварительному заключению газовой службы, неизвестные слили конденсат из газового баллона недалеко от учебного заведения.

"Сегодня, в 09:00. резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. 437 детей, которые присутствовали в школе, были эвакуированы. В школе работали аварийная служба газа, ГСЧС и полиция", – сообщают в мэрии Львова.

Работники аварийной службы газа обнаружили место разлива сжиженного газа из баллона на территории гаражей, которые находятся рядом.

Спасатели ГСЧС локализовали и обезвредили источник запаха. В настоящее время запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют. Жизни детей и персонала школы ничего не угрожает.

Напомним, в черкасской школе №8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможную причину отравления школьников. Он считает, что это могло произойти из-за возможного локального распыления неизвестного вещества.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.