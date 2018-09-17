Во Львове из школы эвакуировали более 400 детей
ЧП произошло из-за газа, запах котрого распространился на территории учебного заведения
Во Львове эвакуировали детей из школы №77, расположенной на улице Ивана Выговского. Инцидент произошел сегодня, 17 сентября, когда, по предварительному заключению газовой службы, неизвестные слили конденсат из газового баллона недалеко от учебного заведения.
"Сегодня, в 09:00. резкий запах газа распространился на территории школы и в помещении фойе. 437 детей, которые присутствовали в школе, были эвакуированы. В школе работали аварийная служба газа, ГСЧС и полиция", – сообщают в мэрии Львова.
Работники аварийной службы газа обнаружили место разлива сжиженного газа из баллона на территории гаражей, которые находятся рядом.
Спасатели ГСЧС локализовали и обезвредили источник запаха. В настоящее время запах рассеивается, помещение школы проветривают и дезинфицируют. Жизни детей и персонала школы ничего не угрожает.
Напомним, в черкасской школе №8 произошло массовое отравление детей – школьники теряли сознание прямо на линейке. Всего в областную больницу обратились 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман назвал возможную причину отравления школьников. Он считает, что это могло произойти из-за возможного локального распыления неизвестного вещества.
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала масштабную ревизию общественных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности.
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