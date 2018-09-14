Без травм и переломов: 21-летний житель Тернополя упал с шестого этажа

Сегодня, 14:17

Юноша свалился с террасы ресторана "На небе"

Балкон ресторана &quot;На небе&quot;. Фото: list.in.ua
Балкон ресторана "На небе". Фото: list.in.ua

В Тернополе 21-летний парень упал с высоты шестого этажа. "Крутое пике" юноша совершил, выпав с террасы ресторана "На небе".

"14 сентября в 00:02 в оперативно-диспетчерскую службу поступил вызов с ул. Кульчицкой, что гражданин 1997 года рождения, с признаками алкогольного опьянения, выпал с террасы-балкона на 6-м этаже и приземлился на крышу соседнего 4-этажного здания", – сообщают в ГСЧС.

После оказания помощи спасателями, которые, с помощью спецсредств, сняли "летуна" с крыши, парня передали сотрудникам патрульной полиции. От дальнейшей медицинской помощи он отказался.

Напомним, не так давно в Тернополе 25-летний парень упал из окна пятого этажа. ЧП произошло в здании областного военкомата. Призывник, с целью побега из сборного пункта выбрался через окно и спускался вниз по стенке, цепляясь за кондиционеры. На высоте второго этажа он не удержался и упал.

Ранее  сообщалось, что во Львове в лифтовую шахту с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте. А  на одной из строительных площадок травмировался 27-летний рабочий.

Также во Львове в результате падения бетонной плиты на заводе железобетонных изделий №2 был травмирован 64-летний мужчина.
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"Сегодня"

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