В Тернополе горе-"снайпер" с балкона подстрелил женщину-полицейского

В Тернополе патрульные оперативно разыскали местного жителя, который прострелил руку полицейской.

"15 августа около 17 часов неизвестный выстрелил в руку капралу роты полиции особого назначения в Тернопольской области.. Произошло это на улице Назария Яремчука", – сообщают в патрульной полиции.

За несколько минут патрульные прибыли на место происшествия. Они начали тщательно обследовать прилегающую территорию. Вскоре им удалось задержать 29-летнего мужчину. В содеянном он сознался. По его словам, стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Эксперты изъяли предмет, похожий на винтовку.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") УК. Потерпевшей оказали медпомощь в травмпункте. Обошлось без госпитализации.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии, ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.



Также во Львове пьяная женщина за рулем Peugeot 208 совершила наезд на двух инспекторов патрульной полиции, и пыталась сбежать "незамеченной" с места происшествия. Виновницу происшествия разыскивают до сих пор.

А в Запорожской области мужчине, который ударил в лицо сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, вынесли приговор – денежный штраф без какого-либо ограничения свободы.