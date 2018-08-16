В Тернополе горе-"снайпер" с балкона подстрелил женщину-полицейского

Сегодня, 17:08

Капрал роты полиции особого назначения была ранена в руку

Стрелка с голым торсом поймали. Фото: патрульная полиция
Стрелка с голым торсом поймали. Фото: патрульная полиция

В Тернополе патрульные оперативно разыскали местного жителя, который прострелил руку полицейской.

"15 августа около 17 часов неизвестный выстрелил в руку капралу роты полиции особого назначения в Тернопольской области.. Произошло это на улице Назария Яремчука", – сообщают в патрульной полиции.

2_200

За несколько минут патрульные прибыли на место происшествия. Они начали тщательно обследовать прилегающую территорию. Вскоре им удалось задержать 29-летнего мужчину. В содеянном он сознался. По его словам, стрелял с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Эксперты изъяли предмет, похожий на винтовку.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 ("Хулиганство") УК. Потерпевшей оказали медпомощь в травмпункте. Обошлось без госпитализации.

Напомним, недавно во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, желая скрыться с места аварии,  ранил сотрудницу полиции ножом. Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство.

Также  во Львове пьяная женщина за рулем Peugeot 208 совершила наезд на двух инспекторов патрульной полиции, и пыталась сбежать "незамеченной" с места происшествия. Виновницу происшествия разыскивают до сих пор.

А в  Запорожской области мужчине, который ударил в лицо сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, вынесли приговор – денежный штраф без какого-либо ограничения свободы.
штраф, Тернополь, выстрел, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "В Тернополе горе-"снайпер" с балкона подстрелил женщину-полицейского ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

В Ровно футболисты избили таксиста: не хотели платить

14 Августа, 11:36

В результате игроки поплатись расторжением контрактов с родной  командой "Верес"

Запад

Лошади бывают опасны. Фото: foodbay.com

В Тернопольской области конь затоптал своего хозяина

12 Августа, 04:30

Мужчину пытались спасти, но из-за разрыва селезенки и внутреннего кровотечения он умер в реанимационном отделении
Загрузка...

Украина

Фото: Pixabay

В Тернопольской области упал самолет - пилот погиб

11 Августа, 10:38

После падения аппарат загорелся

Запад

После обыска. Фото: Нацполиция

В Тернополе задержали "богатого" наркоторговца

10 Августа, 06:31

У наркодилера изъяли огромные суммы в долларах и евро
Загрузка...