"Битва" за урожай: в Ровенской области вооруженные люди напали на фермера

/ Фото: Нацполиция

В Ровенской области на территорию фермерского хозяйства ворвались трое неизвестных и, угрожая оружием владельцу и трем работникам, завладели двумя грузовиками с соей.

Полицейские установили, 41-летний житель Ровно, председатель фермерского хозяйства, расположенного в селе Хмелевка Березновского района, в течение суток собрал около 40 тонн сои. Урожай загрузил в два арендованных грузовых автомобиля Renault Magnum.

"20 октября, около 19:20 на территорию сельскохозяйственного предприятия, где как раз находился фермер и работники, заехали автомобили. Из них вышли неизвестные в балаклавах с оружием в руках и начали угрожать физической расправой, после чего приказали водителям грузовиков ехать в направлении автодороги Киев – Чоп", – сообщают в полиции.

Около 21.00 патрульные в селе Свитанок остановили транспортные средства. В салоне находились только водители, а злоумышленники скрылись.

Вскоре на окраине села полицейские обнаружили троих человек, причастных к преступлению. Ими оказались жители Ровно в возрасте от 21 до 24 лет. У них изъяли права, раскладные ножи, травматические пистолеты, балаклавы, перчатки.

Злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении разбойного нападения и завладения транспортными средствами. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам – до 12 лет лишения.

Ранее в одном из сел Сокальского района Львовской области неизвестные напали на фермера, избили его и, угрожая оружием, завладели деньгами в сумме 230 тыс. гривен.

Во Львовской области мошенники ограбили фермера.

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