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Во Львовской области избили и ограбили фермера-иностранца

30 сентября, 11:34

Злоумышленники увезли с собой более 200 тысяч гривен

/ Фото: Нацполиция

В одном из сел Сокальского района Львовской области неизвестные напали на фермера, избили его и, угрожая оружием, завладели деньгами в сумме 230 тыс. гривен.

Как установили правоохранители, вечером 29 сентября во дом 57-летнего иностранца ворвались двое мужчин, лица которых были закрыты масками. Вскоре злоумышленников задержали, они передвигались в микроавтобусе Mercedes. Правоохранители изъяли у них маски, травматический пистолет и другие вещественные доказательства. Грабителями оказались жители города Сосновка в возрасте 34 и 39 лет, один из которых ранее был судим.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Вскоре суд изберет злоумышленникам меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В Тернопольской области трое мужчин в дизель-поезде Шепетовка – Лановцы избили и ограбили одного из пассажиров, жителя Хмельницкой области.

Ранее в Черновицкой области неизвестные напали на семью пенсионеров. Как оказалось, пострадал бывший ректор Буковинского государственного медицинского университета и его жена.

Ранее во Львовской области хулиганы избили 56-летнего жителя Каменка-Бугского района. Пострадавшим оказался работник суда Маркиян Самсин.

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Источник: Сегодня

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