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Число заразившихся COVID-19 на Буковине превысило две тысячи

7 мая, 02:07

Елена Вус

От коронавируса уже вылечились 254 буковинца

На Буковине 6 мая официально подтверждено еще 63 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Сергей Осачук в своем видеообращении.

"Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2048 человек. 37 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19, они дважды получили отрицательные результаты тестов. Таким образом, в Черновицкой области от коронавируса уже вылечились 254 человека", - отметил он.

Между тем, несмотря на то, что Буковина лидирует по количеству инфицированных COVID-19 в Украине, 12 мая в Черновицкой области планируют открыть для прогулок парки и скверы. Однако аттракционы и детские площадки останутся закрытыми. Также заработают магазины непродовольственных товаров, вещевые рынки, мастерские по ремонту одежды, химчистки.

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"Владельцам этих заведений уже сейчас необходимо позаботиться о соблюдении соответствующих санитарных условий, а именно о наличии масок и антисептиков, частой дезинфекции помещения", – подытожил Осачук.

Как сообщалось, в Украине за сутки количество больных на COVID-19 увеличилось на 487 человек. Из них 24 ребенка и 72 медика. Были госпитализированы 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска. При этом 118 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 13 184 человека, из них 905 детей и 1 251 медик. При этом всего выздоровели 2 097 человек, а летальных случаев – 327.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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