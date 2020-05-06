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В Украине количество зараженных коронавирусом перевалило за 13 тысяч

6 мая, 09:19

Сергей Мартынец

Украина переживает эпидемию довольно спокойно – без резких вспышек

В Украине за сутки количество больных на COVID-19 увеличилось на 487 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 487 человек, из них 24 ребенка и 72 медика. Были госпитализированы 118 человек. Зафиксировано 11 летальных случаев, большая часть из которых имели сопутствующие заболевания и входили в группу риска. При этом 118 пациентов выздоровели. Всего за все время пандемии заболели 13 184 человека, из них 905 детей и 1 251 медик. При этом всего выздоровели 2 097 человек, а летальных случаев – 327", – сказал он.

Степанов отметил, что за прошлые сутки провели 6 303 ПЦР-тестирований. За сутки больше всего новых зараженных появилось в Днепропетровской области – 90, львовской области – 39, в Черновицкой области – 37 и в Киеве – 68. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 5 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 12 697 случаев COVID-19, из которых 316 летальных. Только за понедельник количество инфицированных выросло на 366 человека.

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По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты властями Украины, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от нее, по сравнению с тем, что наблюдалось в некоторых странах Европы и США. Однако эпидемия не планирует уходить – сначала будет спад, потом вторая волна. Эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

А тем временем в Украине продлили карантин до 22 мая, но будут послаблены ограничения, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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