Число жертв обвала дома в Дрогобыче возросло

В Дрогобыче Львовской области жертвами взрыва в жилом доме стали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области. Ранее мы писали об одном погибшем.
"В 8:20 на месте обвала подъезда жилого дома по ул. Грушевского, 101, в г. Дрогобыч найдено еще одного погибшего", – говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что к проведению поисково-спасательных работ привлекли 399 человек и 39 единиц техники, из них от ГСЧС – 148 человек личного состава и 20 единиц техники.
Отметим, что взрыв разрушил второй подъезд с первого по четвертый этаж дома. По предварительным данным разрушено семь жилых квартир и помещения парикмахерской. Сейчас здание полностью отключили от газо-, электро- и водоснабжения. Сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС.
Напомним, сообщение о том, что в четырехэтажном жилом доме на улице Грущевського в Дрогобыче произошел взрыв газа, местным копам поступило сегодня ночью, в 2:50.
Кроме того, ранее в Черновцах произошел обвал в центре города – стена рухнула на тротуар и проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.
Все подробности в спецтеме Обвал в Дрогобыче
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