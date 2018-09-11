ДТП в Ровенской области: пьяный водитель уложил фуру поперек трассы Киев – Чоп

В крови жителя Черновцов, который управлял грузовиком, было обнаружено 2,64 промилле алкоголя

В Ровенской области, на 323 километре трассе Киев – Чоп, перевернулась фура, которой управлял пьяный водитель.

"В настоящее время ровенские спасатели оказывают помощь по поднятию грузовика, который перекрыл движение автотранспорта. К оказанию помощи привлечены шесть единиц спецтехники и 22 спасателя", – сообщают в ГСЧС.

В крови жителя Черновцов, который управлял грузовиком, было обнаружено 2,64 промилле алкоголя, что в 13 раз больше нормы.

Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея Бузинарского, который совершил ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.

Также мы писали, что в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, примерно в 20 км от Ровно, пьяный священник совершил ДТП с участием четырех авто. Авария произошла в день памяти великомученика Дмитрия, когда отец Димитрий – житель села Дмитровка – праздновал именины и возвращался с трапезы.

Кроме этого, мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. А вот общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.