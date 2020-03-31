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Возможна вторая волна пандемии COVID-19: американские ученые назвали дату

31 марта, 07:40

Тина Наринецкая

Трамп заявил, что страна готова к новой вспышке

Осенью 2020 года мир может захлестнуть вторая волна пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи во время брифинга в Белом доме.

"Коронавирус будет циклическим и вернется осенью из-за его степени передачи", – рассказал ученый.

Он отметил, что тогда у страны будет больше возможностей для тестирования и выявления вируса. Кроме того, сейчас американские ученые разрабатывают вакцину от COVID-19. Также эту ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп.

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"Я надеюсь, что этого не произойдет, но мы, безусловно, готовы", – заявил о возможности второй вспышки коронавируса Трамп.

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Тревожные заявления о возможности второй волны пандемии прозвучали и в Китае.

"В Китае уже накоплено в общей сложности 693 случая, поступающих из-за рубежа, что означает, что вероятность нового витка инфекций остается относительно большой", – рассказал представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ми Фенг.

Пока мир ждет нового лекарства, в ВОЗ, как сообщали "Сегодня", рекомендовали при лечении от коронавируса заменять жаропонижающее средство ибупрофен и содержащие его медицинские препараты парацетамолом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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