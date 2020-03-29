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COVID-19 в Тернопольской области: число зараженных растет, более 20 из них – медики

29 марта, 07:55

Тина Наринецкая

Инфекцию подхватили двое госслужащих

В Монастырисском районе Тернопольской области заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 41 человека. 24 инфицированные – медики, рассказал заместитель председателя местной РГА Павел Дронь на своей странице в Facebook.

Больше всего зараженных обнаружили в самом Монастыриске – 23 человека. В селе Швейкив – 7 инфицированных, в селе Ковалевка – 4 (1 летальный), селе Горишня Слободка – 2, в селе Нижняя Слободка – 2. Еще по одному зараженному зафиксировали в селах Бертникы, Чехов и Гончаривка.

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Что касается зараженных медиков, то среди них 7 врачей, 11 медсестер, и 6 младших медсестер. Также инфекцию подхватили двое госслужащих, священник, заведующий детсада и двое детей.

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Напомним, ранее в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что в стране зафиксировали уже девять летальных случаев от COVID-19. Кроме того, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем в Украине подтвердили 356 случаев заражения.

Также мы рассказывали, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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