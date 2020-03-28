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  1. Последние новости Украины

В Украине – 356 случаев заражения коронавирусом

28 марта, 22:22

Елена Кузьмич

В стране снова увеличилось число больных коронавирусной инфекцией

Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине.

По состоянию на 22:22 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале.

Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.

Ранее мы писали о том, Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса будет рекомендовать создать штаб при центрах первичной медико-санитарной помощи для помощи людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве медики будут оказывать медицинскую помощь всем киевлянам, у кого есть подозрение или инфицирование коронавирусом, независимо от того, подписал ли человек декларацию с семейным врачом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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