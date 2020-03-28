В Украине – 356 случаев заражения коронавирусом

Минздрав представил свежие цифры о количестве больных коронавирусной инфекцией в Украине.
По состоянию на 22:22 28 марта в Украине зафиксировано 356 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале.
Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.
Ранее мы писали о том, Министерство здравоохранения Украины в связи с распространением коронавируса будет рекомендовать создать штаб при центрах первичной медико-санитарной помощи для помощи людям, у которых не подписана декларация с семейным врачом.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве медики будут оказывать медицинскую помощь всем киевлянам, у кого есть подозрение или инфицирование коронавирусом, независимо от того, подписал ли человек декларацию с семейным врачом.
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