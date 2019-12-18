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День Святого Николая: какой будет погода во Львове

18 декабря, 17:14

Днем температура воздуха прогреется до 12 градусов

/ Фото: Pixabay

На День Святого Николая во Львове ожидается теплая погода без осадков. Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха в регионе 19 декабря прогреется до 10-12 градусов днем, ночью – от 3 до 5 выше нуля.

Как отмечают синоптики, ветер в регионе будет юго-восточный, 5-10 м/c. В то же время, на протяжении всего дня Львов будет затянут тучами.

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Как сообщал ранее сайт "Сегодня", аномально теплая погода, которая в последнее время установилась на всей территории Украины, вносит свои коррективы в жизнь природы. Так, во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина.

Синоптик Наталия Диденко отметила, что 19 декабря по всей Украине будет все еще в районе 10 градусов тепла, а затем немного похолодает, но ненадолго – в субботу снова потеплеет.

Также, как ранее сообщали "Сегодня", середина декабря в столице началась с температурного рекорда. Согласно данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

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