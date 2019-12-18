В ближайшие дни – температурные качели: синоптик рассказала об изменениях в погоде

Погода продолжает удивлять и радовать украинцев – в четверг все еще будет тепло

Погода продолжает преподносить сюрпризы украинцам. 19 декабря будет все еще в районе 10 градусов тепла, а затем немного похолодает, но ненадолго – в субботу снова потеплеет. Осадков в Украине пока не предвидится. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в четверг температура еще остается достаточно высокой.

"В южной части и в западных областях в течение дня 8-13 градусов тепла, однако на остальной территории будет несколько свежее воздух – 5-9 градусов. Осадков 19-го декабря в Украине не будет. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, а на востоке – северо-восточный, порывистый, до сильного", – написала Диденко.

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В Киеве завтра также небольшое снижение температуры воздуха – днем ​​6-7 градусов, осадки маловероятны.

Синоптик добавила, что в ближайшие дни стоит ожидать температурных качелей: 20-го декабря похолодает еще на 2-4 градуса, однако уже 21 числа, в субботу, температура воздуха вновь повысится.

Как сообщали новости "Сегодня", погода в Киеве побила первый зимний температурный рекорд. В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали о рекордном показателе.

Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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