До четырех SMS в день и селфи с геолокацией: жительница Тернополя рассказала, как контролируют приезжих

Студентка призналась, что получает до четырех сообщений в день

Украинская студентка, которая приехала из Польши и вернулась в Тернополь, рассказала о том, как контролируют режим самоизоляции в городе.

Как сообщило местное издание "Тернопіль", на въезде в страну украинские пограничники стали вести себя намного осторожнее.

"Нам раздали анкеты. Нужно было указать имя и фамилию, номер паспорта, номер телефона и указать адрес, где будет проходить самоизоляция. Анкеты заполняла в двух экземплярах. Один остался на границе, один у меня. Потом всем сделали температурный скрининг", - заявила девушка по имени София.

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По ее словам, на следующий день после возвращения в Тернополь ей пришло SMS с просьбой установить на своем телефоне программу "Дій вдома", а утром позвонил врач.

"С тех пор получаю до четырех SMS в день. Они приходят без графика. Нужно сделать собственное фото и автоматически устанавливается геолокация. Сначала SMS приходили беззвучно, было неудобно, потому что не всегда видела, что есть, иногда проходил и целый час. Устанавливать эту программу было желательно, но не обязательно", – рассказала студентка.

В свою очередь, семейный врач Тернопольской поликлиники рассказал, что ежедневно звонит своим подопечным – людям, которые находятся на самоизоляции.

"Для встреч с больными COVID-19 наши семейные врачи якобы готовы – все имеем маски, защитные щитки, дезинфекционные растворы", - сообщил он.

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Журналисты выяснили, что есть три группы людей, которым предлагают установить приложение "Дій вдома": люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации; больные и те, кто находится на домашнем лечении, люди с подозрением на коронавирусное заболевание.

С людьми, у которых нет технической возможности установить приложение, связываются по телефону. Неиспользование программы или отсутствие связи с человеком, который находится на самоизоляции, может быть сигналом о нарушении карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что на утро 21 апреля в Тернопольской области инфекцию подтвердили у 435 человек.

Также сообщалось, что по всей Украине коронавирусом заразилось 6125 человек. При этом карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с продолжающимся распространением инфекции.

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