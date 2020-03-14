Минздрав будет сообщать украинцам о коронавирусе с помощью SMS

В сообщениях будет информация о методах гигиены и рекомендации по борьбе с инфекцией

Украинцы будут получать информацию о борьбе с коронавирусом через SMS-сообщения.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Это будут краткие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации по борьбе с коронавирусом", – заявил глава Минздрава на заседании Кабмина.

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Напомним, ранее в Украине были подтверждены три случая коронавируса – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также зафиксировали и первую смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

Также недавно Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны.

Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

Позже на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев.

Смотрите также обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в связи с коронавирусом:

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