Минздрав будет сообщать украинцам о коронавирусе с помощью SMS

Украинцы будут получать информацию о борьбе с коронавирусом через SMS-сообщения.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
"Это будут краткие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации по борьбе с коронавирусом", – заявил глава Минздрава на заседании Кабмина.
Напомним, ранее в Украине были подтверждены три случая коронавируса – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также зафиксировали и первую смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.
Также недавно Кабмин решил ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны.
Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.
Позже на заседании Совета национальной безопасности и обороны было принято решение закрыть границы и запретить въезд иностранцев.
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