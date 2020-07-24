"До сих пор не могу сесть в транспорт": заложница "луцкого террориста" рассказала о захвате автобуса

После пережитого, одна из освобожденных заложников "луцкого террориста", Оксана Ж. чувствует себя не очень хорошо. Женщина боится зайти в общественный транспорт, находиться в людных местах и ​​пугается слишком громких звуков.

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Оксана рассказала, что обратила внимание на Максима Кривоша еще на автостанции, они сидели с ним на соседних скамейках, сообщает ВолиньPost. Он был с тремя большими сумками, хотя в автобус с собой взял только две.

Женщина уверяет, что Максим Кривош до последнего не знал, в какой автобус сесть, и выбирал между двумя, заглядывая то в один, то в другой. Оксана думает, что он выбрал тот, где было больше пассажиров.

Женщина вспоминает, как захватчик разрешил позвонить родственникам, чтобы попрощаться и попросить их придать случившееся огласке.

"Ребенок пережил сильнейший стресс. Там (в автобусе – ред.) были ее и мама, и папа. Представьте, она взяла свою копилку и просила идти к автобусу, чтобы выкупить маму и папу", - рассказывает Оксана.

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Женщина добавила, что теперь и ребенку нужна помощь психолога. Ее дочь в тот день сидела у иконы и молилась.

"Он нам (Максим Кривош – ред.) говорил, что учился в духовной семинарии в течение двух месяцев, но не увидел там ничего духовного. Говорил, что ненавидит все религии. После таких слов было страшно даже шептать молитву, поэтому я молилась только в уме", - вспоминает женщина.

Оксана рассказывает, что после освобождения к ним подошли медики, спросили, нужна ли помощь, измерили давление. Психологи в тот вечер с женщиной и ее мужем не общались.

"Не знаю, может среди медиков и были психологи, но с нами они не говорили. Может на всех не хватило психологов. Не знаю, я в тот момент об этом не думала. Я хотела как можно быстрее к ребенку. Нас просили выйти к журналистам, которые ждали возле центрального входа в гостиницу "Украина". Но, когда дома ждала дочь, не до комментариев. Мы спросили, есть ли чем нас подвезти домой. Нам ответили, что нет. Мы взяли такси и поехали", – вспоминает женщина завершение дня, которое сегодня называет самым страшным в своей жизни.

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На следующий день после освобождения из плена "луцкого террориста" женщина обратилась к врачу. У Оксаны очень болела голова, она всю ночь не спала. Сейчас женщина принимает сильное успокоительное. Ее муж тоже чувствует себя плохо. Ему пришлось все 12 часов просидеть на колесе-запаске у задних дверей автобуса, поскольку именно ему Максим Кривош приказал заблокировать собой заднюю дверь. Оксана же сидела на последнем ряду автобуса на центральном сиденье, как раз напротив прохода.

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"С мужем мы все это время держались за руки", – говорит женщина.

Оксана нашла психолога для себя и мужа, и еще одного – для ребенка. Она подытожила, что им всем нужна реабилитация.

"В транспорт до сих пор сесть не могу. Не знаю, когда это пройдет. Даже сложно выйти просто в магазин, в людное место, боюсь громких звуков. Такие симптомы, например, и у моего брата, который уже длительное время в АТО", – поделилась женщина.

Ранее мы сообщали, что Максиму Кривошу, который захватил автобус с людьми в центре Луцка, избрали меру пресечения. Мужчину взяли под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Напомним, мужчина захватил в Луцке рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами и удерживал их в течение дня, выдвигая требования к президенту Владимиру Зеленскому и другим чиновникам.

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В процессе переговоров мужчина бросил в сторону правоохранителей гранату, посягая на их жизнь. После задержания у него изъят целый арсенал оружия и взрывчатки: автомат АКС-74У, револьвер, гранаты наступательного действия РГД-5.

По данному факту полиция и Служба безопасности Украины открыли четыре уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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