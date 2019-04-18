Дрова вместо бензина: в Луцке мужчина перевел авто на экологическое топливо

Теперь расстояние на 100 километров стоит мастеру в пять раз дешевле





Свою "Таврию" Николай заправляет сухими дровами. Ведь два килограмма такого топлива заменяют литр бензина. Его мужчина закладывает в специальные емкости сзади авто. В одной – сгорает древесина, а в другой – производится газ. Газ по установке проходит по специальному шлангу и попадает в еще один фильтр. После него он попадает в двигатель. Одной такой заправки Николаю хватает на 100 километров хода. Говорит, у него единственная машина, которая бездорожье любит больше, чем ровный асфальт.

"Машина лучше едет на плохой дороге, ибо топливо лучше попадает в зону газификации. Прямая дорога для нее немножко нехорошо", – делится Николай Оксенюк.

Друг Николая Дмитрий, который помогал с ему установкой, говорит: автомобиль ничем не хуже новомодных электрокаров. Кроме того, безопаснее промышленных газовых установок.

На дороге "Таврия" на дровах привлекает внимание. Машину снимают на видео, а полиция ее останавливает разве что из любопытства.

Напомним, в начале 2019 года квартальное повышение цен на нефть стало самым серьезным с 2009 года. Как известно, тренды изменений нефтяных котировок влияют на цену нефтепродуктов.

Ранее "Сегодня" выяснили, какой бензин лучше - украинский или польский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Дрова вместо бензина: в Луцке мужчина перевел авто на экологическое топливо". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"