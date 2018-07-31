ДТП во Львовской области: пострадали семеро украинцев и гражданин Италии

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали восемь человек, произошло на автодороге Н-17 "Львов – Луцк", возле села Стоянов Радеховского района, что в 69 км от Львова.

"Автомобиль Skoda, под управлением 58-летнего жителя Ужгорода, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter, которым управлял 38-летний житель Луцка", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Вследствие ДТП телесные повреждения получили водитель и семь пассажиров Volkswagen, один из которых – гражданин Италии. Остальные пострадавшие – жители Луцка и села Тиверцы Волынской области. С переломами и различными травмами их доставили в Радеховскую ЦРБ.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее на международной трассе Львов – Краковец произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Hyundai. 29-летний водитель легковушки – житель Киевской области - вылетел на встречную полосу и допустил столкновение с грузовой машиной.

Также смертельное ДТП произошло в селе Крылов Дубенского района Ровенской области. В результате аварии погибли мужчина и женщина из внедорожника. Еще одного пострадавшего на карете скорой помощи доставили в больницу.

Кроме этого, в селе Ременив, на автодороге Львов – Радехов – Луцк Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие: от прицепа грузовика во время движения отлетело колесо и убило женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции.