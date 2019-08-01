Две машины скорой помощи получили врачи в Ровенской области

Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины. До конца года учреждения здравоохранения во всех регионах страны получат еще 170 современных скорых.
"Новые автомобили максимально укомплектованы и отвечают всем как украинским, так и европейским стандартам. С их помощью можно осуществлять все функции, которые возложены на экстренную медицинскую помощь. Автомобиль полностью подходит для реанимационных действий, и его единственное отличие от аналогичных скорых класса С – отсутствие аппарата искусственной вентиляции легких, в остальном они полностью идентичны по своей комплектации", – сказал Олег Гекавчук, заместитель главврача Ровенского центра экстренной медицинской помощи.
Оба автомобиля будут работать на юге Ровенской области – в Сарнах и Заречном.
"Такие проекты очень нужны. Хотелось бы, чтоб они развивались и в дальнейшем", – заключил Олег Гекавчук.
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На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".
Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.
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