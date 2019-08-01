Новые автомобили максимально укомплектованы и отвечают всем как украинским, так и европейским стандартам, отмечают врачи

/ Фото: fdu.org.ua

Две машины скорой помощи получили врачи в Ровенской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94%D0%B2%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%94%D0%B2%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg 2019-08-01T16:02:20+03:00 Запад Новые автомобили максимально укомплектованы и отвечают всем как украинским, так и европейским стандартам, отмечают врачи

Фонд Рината Ахметова передал в Ровенскую область два современных автомобиля скорой помощи класса B. Они вошли в число первых 30 машин, переданных областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях Украины. До конца года учреждения здравоохранения во всех регионах страны получат еще 170 современных скорых.

"Новые автомобили максимально укомплектованы и отвечают всем как украинским, так и европейским стандартам. С их помощью можно осуществлять все функции, которые возложены на экстренную медицинскую помощь. Автомобиль полностью подходит для реанимационных действий, и его единственное отличие от аналогичных скорых класса С – отсутствие аппарата искусственной вентиляции легких, в остальном они полностью идентичны по своей комплектации", – сказал Олег Гекавчук, заместитель главврача Ровенского центра экстренной медицинской помощи.

Оба автомобиля будут работать на юге Ровенской области – в Сарнах и Заречном.

"Такие проекты очень нужны. Хотелось бы, чтоб они развивались и в дальнейшем", – заключил Олег Гекавчук.

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На сегодняшний день Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд – единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

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