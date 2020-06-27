Эколог назвала причину масштабного наводнения на западе Украины

Причиной разрушительных наводнений в западных областях Украины стала массовая вырубка лесов. Об этом заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире канала "Украина 24".

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По словам женщины, последствия паводков могли быть не такими разрушительными.

"В Украине хищнически уничтожаются карпатские леса. Количество лесных массивов, которое сейчас осталась, точно не могло забирать влагу от того количества осадков, которые в последние годы заливают Украину. Вырубка леса – это первая и ключевая причина масштабных последствий, так как леса не забирают эту влагу", – рассказала Тимочко.

Напомним, в последние дни сильные дожди привели к осложнению паводковой обстановки в западных регионах Украины. Только на Прикарпатье были подтоплены более 200 населенных пунктов, разрушены 110 км автодорог и 90 мостов.

Также мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

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Кроме того, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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