Потоп на западе Украины: назвали самые проблемные районы

Во время срочной рабочей поездки в Ивано-Франковскую область президент Украины Владимир Зеленский лично осмотрел последствия наводнения в регионе.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

Президенту доложили, что по состоянию на утро 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей Украины уменьшилась, а уровень воды постепенно спадает. Максимальные уровни воды уже пройдены на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей. На Закарпатье ситуация нормализовалась, затопленных населенных пунктов нет.

Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья и одном районе Львовской области.

На сегодня в западных областях подтоплены 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

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"Всего ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления осуществили спасение 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек", – говорится в сообщении.

Ранее Зеленский проверил ликвидацию последствий наводнения на Ивано-Франковщине и заверил, что деньги на ликвидацию последствий потопа есть.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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