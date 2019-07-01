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Бесплатную спортплощаду открыли в рамках проекта "Давай, играй!"

1 июля, 18:58

Дети получили возможность заниматься футболом на идеальном покрытии


Уже вторую современную спортивную площадку с искусственным покрытием получили дети Червонограда во Львовской области. Новенькое поле открыли для бесплатных занятий футболом.

Все это благодаря уникальному социальному проекту "Давай, играй!" футбольного клуба "Шахтер" и компании ДТЭК. Благодаря инициативе футболистов и энергетиков спорт для детей стал доступен в различных украинских городах.

Червоноградские дети испытывают новенькое поле. Здесь бесплатно будет заниматься футболом детвора от 7 до 12 лет. Все юные игроки настроены стать известными футболистами.

"Я играю за команду "Рочин", был на турнирах. Был в Польше, в Червонограде, как сейчас, в Сосновке были турниры. Я хочу научиться еще сильнее бить, набивать больше", – говорит один из юных футболистов.

"Хочу в футболе добиться побольше кубков и призов. И быть похожим на Криштиано Роналду", – признается еще один мальчик.

В команде есть и девушки.

"Мне так понравилось, как играют другие дети. Меня тоже это заинтересовало", – обясняет свою тягу к этому виду спорту одна из девочек.

Новое современное поле, профессионального тренера-волонтера и всю необходимую амуницию маленькие червоноградцы получили благодаря проекту "Давай, играй!". Это инициатива футбольного клуба "Шахтер" и компании ДТЭК в партнерстве с местными властями. В разных украинских городах, там, где есть предприятия энергетической компании, футболом уже занимаются более трех тысяч детей.

"Компания по программе своего социального партнерства и вообще как большой бизнес, который ответственно относится к городам своего присутствия,  для поддержки здорового образа жизни развивает различные сферы – медицину, социальную сферу, также спорт. В данном проекте мы как раз реализовали возможность детей бесплатно заниматься, развивать себя," – говорит менеджер по взаимодействию с органами местной власти "ДТЭК Добротворская ТЭС" Степан Войчук.

Это вторая футбольная площадка, которую открыли в Червонограде в рамках проекта "Давай, играй!". Местная команда уже улучшила свои результаты во всеукраинских туринирах.

"У нас около 90 детей занимается в группе. Мы проводили тренировки на протяжении года. И нам за первый год удалось пробиться на финальные игры, которые проходили в Киеве. Мы заняли второе место," – делится успехами своих подопечных тренер Виталий Заец.

Уже более трех тысяч детей по всей Украине бесплатно занимаются футболом благодаря проекту "Давай, играй!".

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Тег футбол, ДТЭК, Шахтер Донецк, Давай, играй!

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