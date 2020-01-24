Фонд Рината Ахметова передал современный транспорт медикам Славского

Теперь в горном районе врачи будут оказывать более качественную и быструю помощь

Добраться до пациента в горы, или привезти лежащего в больницу – для медиков Славского Львовской области раньше было сверхсложной задачей. Внедорожников на балансе не было, а добраться по снежным сугробам в легковом автомобиле – почти невозможно. А в курортной местности, кроме жителей района, неотложной помощи требуют еще и немало туристов.

Славское – известный горнолыжный курорт Карпат, куда приезжают на отдых тысячи туристов.

Медицинские службы в таких районах должны всегда быть начеку.

"Туристы чаще всего обращаются с травмами, отравления бывают, укусы змей, бывают вирусные инфекции", – говорит главный врач городской больницы Славского Оксана Зенинец.

Кроме этого, городская больница обслуживает девять тысяч жителей. Многим из них приходится добираться до медучреждения своим ходом.

"Нам тяжело добираться с маленьким ребенком, машины своей нет, чтобы поехать", – рассказывает жительница Славского Марьяна Петькович.

Экстренные случаи врачи обслуживают по вызову. Район – горный, добраться до отдаленных поселков – задача непростая. Тем более, когда на балансе было только две машины. Но с недавних пор у медиков появился новый транспорт. И "Сегодня" стали свидетелями, как на нем выезжают на вызов.

"Я больная женщина, не хожу. Заболею – зовут мне врача. И идут, колют, помощь оказывают", – говорит жительница Славского Анна Корот.

Новой машины очень не хватало больнице Славского. Предоставленный Фондом Рината Ахметова автомобиль сможет проехать через снежные заносы и гололед. А внутри есть все необходимое для спасения жизни: кардиограф, дефибриллятор, шины и многое другое. Но самое главное – это возможность транспортировать больного в лежачем положении.

"Моя бабушка упала в доме, у нее перелом бедренной кости. При такой травме надо транспортировать в лежачем положении", – рассказывает главная медицинская сестра городской больницы Славского Оксана Греб.

Проект "200 скорых для Украины" реализован по инициативе Президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова.

"Нам эта машина очень нужна, особенно, когда снегопады, сугробы, врач не может добраться. Так что эта машина – на вес золота", – говорит жительница села Решитка Мирослава Чека.

Это уникальный для страны проект. Всего за шесть месяцев удалось закупить, оборудовать и передать в регионы 200 суперсовременных спецавтомобилей.

"Мы не надеялись, что машина будет такого высокого уровня. Наше громада благодарна Фонду Рината Ахметова за предоставление высокоспециализованного медицинского транспорта. Он поднял нас просто на определенный уровень предоставления нашей помощи. Мы становимся более конкурентноспособными в оказании помощи", – говорит главный врач городской больницы Славского Оксана Зенинец.

Это дает уверенность, что оказать помощь местным жителям и туристам врачи смогут вовремя.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова помог услышать мир пятилетнему Марку из Харькова.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

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