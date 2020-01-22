Фонд Рината Ахметова помог с операцией на сердце мальчику из Харькова

У Андрея Васильева был порок, требовавший операции с дорогостоящим окклюдером

Порок сердца может привести даже к гибели человека, если вовремя не сделать операцию. Эту проблему надо устранить в дошкольном возрасте. У Андрея Васильева из Харькова врожденный дефект достигал целого сантиметра. С операцией Андрею помог Фонд Рината Ахметова.

Марина и Станислав долго ждали появления сына. Теперь каждый день проведенный с ним день – это радость и счастье.

"Андрюшку я родила в 31 год. До этого деток не было, но очень-очень хотелось ребеночка", – говорит мама Андрея Марина Васильева.

Андрюша – очень веселый и сообразительный.

"Первый шаг, первая улыбка. Каждый день что-то новенькое, и это – огромное счастье", – признается Марина.

Родители всегда заботились о здоровье ребенка. Но у сына обнаружили проблемы. Инфекционисты обратили внимание на состояние носогубного треугольника на лице Андрюши.

"Врач заметила, что немножечко есть синюшность. Посоветовала нам пройти УЗИ в кардиоцентре. Там нас огорошили новостью о том, что у нас порок сердца. Очень большое отверстие – до сантиметра", – вспоминает Марина Васильева.

Ждали до двух лет, чтобы недостаток исчез. Но этого не произошло. Пришлось ехать в Киев, где кардиохирурги рассказали об инновационном методе, устраняющем дефект за полчаса. Но для этого нужен дорогой имплант.

"Начали обзванивать различные благотворительные фонды, и Фонд Рината Ахметова откликнулся на нашу просьбу о помощи", – говорит мама мальчика Марина Васильева.

В грудном возрасте такие операции лучше не делать, говорят медики. Возраст Андрюши – два года, оптимальный для устранения недостатков. Ведь со временем дефект мог стать причиной тяжелых заболеваний. А после операции сердцу малыша ничто не угрожает.

"Оно восстанавливается у детей очень быстро. У маленьких детей еще быстрее. Мы уверены, что у Андрюшки будет все хорошо. Спасибо Фонду за то, что помогает и детям, и докторам – делать современные операции", – говорит эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Игорь Дитковский.

Имплант из дорогого сплава навсегда избавит мальчика от порока сердца.

"Мы от всего сердца благодарны Ринату Леонидовичу за предоставленную помощь. Не хватит всех слов в мире, всех слов благодарности, чтоб передать то, что у нас в сердце сейчас", – говорит мама Андрея Марина Васильева.

"Огромное спасибо Фонду Рината Леонидовича Ахметова, это большая радость в жизни", – добавляет отец мальчика Станислав Васильев.

118 окклюдеров благодаря Фонду Рината Ахметова установили детям. Андрюша – один и из них.

"Теперь мы сможем жить полноценной жизнью: пойти в детский садик, в какую-нибудь спортивную секцию", – радуется жительница Харькова Марина Васильева.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова поддерживает раненных на Донбассе детей.

Также Фонд Рината Ахметова дарит подарки семьям с приемными детьми.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама