Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Гибель детей под Ровно: у дедушки погибших нашли более тысячи взрывчаток

15 июля, 07:30

Все изъятое будут обезвреживать на удаленной территории

На территории хозяйства 59-летнего жителя поселка Смыга Дубенского района, где в результате взрыва погиблидети, полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенский области.

"Правоохранители изъяли 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Все изъятое обезвреживается на удаленной территории.

Мужчине следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывным веществами и боеприпасами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 июля 11-летняя девочка и 13-летний мальчик пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, установленный в летней кухне, и в тот момент прогремел взрыв.

Известно, что мужчина увлекался сбором металлолома, а также ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.


Также мы писали о взрыве боевой гранаты на детской площадке под Днепром. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взрыв, взрывчатка, гибель детей

Вы сейчас просматриваете новость " Гибель детей под Ровно: у дедушки погибших нашли более тысячи взрывчаток". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре взорвали банкомат

10 июля, 12:17

Преступники забрали часть денег и скрылись на велосипедах

В Сирии в результате взрыва погибло семеро детей

10 июля, 01:23

Инцидент произошел в деревне Даблан в провинции Дейр-эз-Зор

В Киеве мужчина подорвался на гранате

8 июля, 22:12

Место происшествия осматривают эксперты-криминалисты, а следователи общаются со свидетелями инцидента

Мощный взрыв в Афганистане: более 10 погибших, большинство раненых – дети

7 июля, 09:28

В результате взрыва пострадали более 40 человек, большинство из которых – школьники

6 привычек, которые программируют на бедность

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Как сейчас выглядит дочка Игоря Крутого Саша?

Названа оптимальная частота мытья головы

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

В Польше погибла игрок сборной РФ Екатерина Королева

Самый быстрый нокаут в истории UFC. Видео поединка

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Плагиат? Загитова снова в центре скандала

Ярмоленко сыграл первый раз за 9 месяцев

15 красавиц российского кино

Уже купили портативную колонку в отпуск? На Kasta распродажа года

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Потап откровенно рассказал о реакции сына на его свадьбу с Настей

10 причин почему жить одному — здорово
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь