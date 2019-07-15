Гибель детей под Ровно: у дедушки погибших нашли более тысячи взрывчаток

Все изъятое будут обезвреживать на удаленной территории























На территории хозяйства 59-летнего жителя поселка Смыга Дубенского района, где в результате взрыва погиблидети, полицейские изъяли 1149 единиц взрывчатых предметов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Ровенский области.

"Правоохранители изъяли 31 минометную мину, 76 артиллерийских снарядов, 13 авиационных бомб, 5 гранат и 1024 других взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

Все изъятое обезвреживается на удаленной территории.

Мужчине следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывным веществами и боеприпасами) и ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Следователи подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 13 июля 11-летняя девочка и 13-летний мальчик пришли к дедушке в гости, но его не было дома. По предварительной информации, дети открыли сейф, установленный в летней кухне, и в тот момент прогремел взрыв.

Известно, что мужчина увлекался сбором металлолома, а также ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, взрывчаткой и боеприпасами.

Также мы писали о взрыве боевой гранаты на детской площадке под Днепром. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

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