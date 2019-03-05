Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове вывесили баннер в поддержку украинских военных моряков

Сегодня, 16:24

На баннере изображен флаг Военно-морских сил Украины с хэштегом #freeUkrainianSailors

Фото: ЛГС
Во Львове вывесили баннер в поддержку украинских военных моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e86/120/5c7e8612008ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e86/120/5c7e8612008ef.jpg Запад На баннере изображен флаг Военно-морских сил Украины с хэштегом #freeUkrainianSailors

Во Львове на фасаде Ратуши в самом центре города вывесили баннер в поддержку украинских военных моряков, которые находятся в российском плену. На баннере изображен флаг Военно-морских сил Украины с хэштегом #freeUkrainianSailors и надписью "Освободить украинских моряков из плена Кремля".

"Этим баннером жители Львова демонстрируют свою позицию – за немедленное освобождение украинских военных моряков, которые уже более 100 дней находятся в России. Россия – это страна несвободы, агрессор. Баннером на Ратуше мы апеллируем ко всем правительствам мира, дипломатическим учреждениям всех иностранных государств о поддержке и освобождению наших моряков. Мы ожидаем решительных действий и мощной волны поддержки", – комментирует один из чиновников мэрии Львова Евгений Бойко.

Напомним, украинские военные моряки уже более 100 дней находятся в российском плену после захвата наших кораблей вблизи Керченского пролива.

Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. Защита украинцев подала апелляцию на решение российского суда.

Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Львов, пленные украинские военные , мэрия Львова, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове вывесили баннер в поддержку украинских военных моряков". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия должна немедленно освободить экипаж и суда – Волкер

Сегодня, 11:08

Пленные украинцы уже 100 дней находятся под российским арестом

Во Львове снесли Монумент славы воинам СССР: эпичный момент попал на видео

3 марта, 13:58

С третьего раза 30-метровую стелу советского памятника все же снесли

Во Львове прощаются с бойцом ООС: не выдержало сердце

28 февраля, 16:08

Игорь Гуменчук был полицейским и занимался охраной правопорядка в Мариуполе, у него осталось трое детей

Командир украинского буксира "Яны Капу" отказался давать показания в РФ

22 февраля, 01:31

Олег Мельничук получил около 40 писем из разных стран

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

В марте украинцев накроет "черная неделя": конфликты, болезни

Бывшую ведущую Орел и решка не пустили в Украину

Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Сегодня, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Сегодня, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

Вчера, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

Экс-король Малайзии выгнал «Мисс Москву» из дворца со скандалом

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

МиГ-21 Индии может похоронить контракт с США на поставку F-16