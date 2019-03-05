Во Львове вывесили баннер в поддержку украинских военных моряков
На баннере изображен флаг Военно-морских сил Украины с хэштегом #freeUkrainianSailors
Во Львове на фасаде Ратуши в самом центре города вывесили баннер в поддержку украинских военных моряков, которые находятся в российском плену. На баннере изображен флаг Военно-морских сил Украины с хэштегом #freeUkrainianSailors и надписью "Освободить украинских моряков из плена Кремля".
"Этим баннером жители Львова демонстрируют свою позицию – за немедленное освобождение украинских военных моряков, которые уже более 100 дней находятся в России. Россия – это страна несвободы, агрессор. Баннером на Ратуше мы апеллируем ко всем правительствам мира, дипломатическим учреждениям всех иностранных государств о поддержке и освобождению наших моряков. Мы ожидаем решительных действий и мощной волны поддержки", – комментирует один из чиновников мэрии Львова Евгений Бойко.
Напомним, украинские военные моряки уже более 100 дней находятся в российском плену после захвата наших кораблей вблизи Керченского пролива.
Напомним, в Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. Защита украинцев подала апелляцию на решение российского суда.
Как известно, захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки все признали себя военнопленными. Их арестовали т.н. "суды" в оккупированном Крыму, куда их доставили после захвата, а потом отправили в Москву. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
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