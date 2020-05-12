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И молодые могут тяжело переносить: врач из Ужгорода рассказал, как болел СOVID-19 (видео)

12 мая, 09:43

Тина Наринецкая

Медик до сих пор не знает, где подхватил заболевание

Подхватить СOVID-19 ежедневно рискует каждый, но больше всего это грозит врачам. В частности, в Украине каждый пятый зараженный – медик. Одним из них стал семейный врач из Ужгорода Михаил Данкович.

26-летний медик работает в одной из амбулаторий Ужгорода. Где он мог подхватить заболевания Михаил пока не знает. Первые симптомы мужчина почувствовал еще 4 апреля.

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"5 апреля вечером у меня поднялась температура, началась боль в горле. Я чувствовал мышечную слабость и мышечную боль. Я вымерял температуру. Температура тела была у меня 39,5", – вспоминает врач.

В тот день, несмотря на все симптомы, мужчина лег спать. Когда он проснулся – почувствовал жар, слабость, боль в мышцах и горле.

"Я являюсь семейным врачом. Я осмотрел себе горло, я увидел там такой белый налет. Я думал, что это просто ангина", – отметил Михаил.

Его подозрения на ангину не подтвердились, ведь температура не падала и Михаилу становится только хуже. После этого мужчина и обратился к своему семейному врачу. Вскоре к нему приехала мобильная бригада и сделала тест. Результат стал известен уже на следующий день – позитивный.

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"Я бы не сказал, что это тяжелое было течение. Из-за того, что у меня не было кашля, не было задышки. У меня были высокая температура тела, мышечная боль, мышечная слабость и где-то на шестой день болезни я полностью потерял вкус и запах", – рассказал врач.

Лечился Михаил амбулаторно, ежедневно консультируясь с семейным врачом. Уже на 10 день ему стало лучше и практически все симптомы пропали. По словам врача, заболеть СOVID-19 может каждый, и процесс болезни может быть очень разным.

"Сколько бы вам не было лет, этот вирус очень легко подхватить. Даже молодые люди могут тяжело переносить это заболевание, это состояние. У меня есть знакомые, которые без сопутствующих патологий имели очень тяжелое течение этой болезни", – предупредил медик.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и температуры у него нет. Он уже получил первый негативный результат тестирования. После второго он сможет снова приступить к работе.

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Ранее мы рассказывали, что надбавки к зарплате работающим с больными COVID-19 медикамза март полностью выплатили только в Полтавской области.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Врачам обещают 300% к зарплате: кто получит доплату".

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