Ивано-Франковский преподаватель установил рекорд по чтению лекции

К концу выступления он немного охрип

В Ивано-Франковске преподаватель Университета Короля Данила Олег Андрухив завершил суточное чтение лекции, установив тем самым национальный рекорд,

Преподаватель рассказывал студентам об украинской государственности с 09:00 22 мая в 9:00 23 мая.

Ночью его аудитория была самой многочисленной, отмечает Galka. Некоторым слушателям даже пришлось стоять.

Олег Андрухив. Фото: Kurs.

Сам Олег Андрухив сообщил, что чувствует себя хорошо, но охрип. Каждый час он делал перерывы на 5 минут. По его словам, самый трудный период чтения был с четырех до шести утра.

Представители Национального реестра рекордов зафиксировали достижение преподавателя. Они отметили, что для установления рекорда Олег Андрухив мог закончить лекцию еще в двенадцатом часу ночи, однако сам преподаватель принципиально решил выступать целые сутки подряд.

Как сообщалось, в Харькове полтысячи студентов установили рекорд, станцевав гопак.

В Киеве мастерица вышила 165 рушников, установив национальный рекорд.

Также мы сообщали о необычных рекордах, установленных украинцами в марте этого года.

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