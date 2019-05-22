Страшный сон студента: в вузе Ивано-Франковска читается 24-часовая лекция
Возможно, она войдет в Книгу рекордов
В Ивано-Франковске сегодня утром преподаватель Университета Короля Данила Олег Андрухив начал читать 24-часовую лекцию, которая должна войти в Книгу рекордов Украины как самая продолжительная.
Тема лекции – "Держава". Как сообщается на сайте вуза в Facebook, проректор по социально-воспитательной работе университета Андрухив попытается установить рекорд Украины в категории "Наука и технологии".
Лекция началась сегодня в 9.00 и должна закончиться завтра в 9:00. Каждый час преподаватель может делать 5-минутный перерыв. Однако он не будет пить кофе или энергетики.
Для слушателей лекции введено "вольное посещение". Сложнее придется представителям Национального реестра рекордов, которые должны следить за чистотой эксперимента. Аналогичных рекордов в Украине пока не зафиксировано.
Как сообщалось, в Харькове полтысячи студентов установили рекорд, станцевав гопак.
Также мы сообщали о необычных рекордах, установленных украинцами в марте этого года.
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