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Страшный сон студента: в вузе Ивано-Франковска читается 24-часовая лекция

22 мая, 16:55

Возможно, она войдет в Книгу рекордов

В Ивано-Франковске сегодня утром преподаватель Университета Короля Данила Олег Андрухив начал читать 24-часовую лекцию, которая должна войти в Книгу рекордов Украины как самая продолжительная.

Тема лекции – "Держава". Как сообщается на сайте вуза в Facebook, проректор по социально-воспитательной работе университета Андрухив попытается установить рекорд Украины в категории "Наука и технологии".

Лекция началась сегодня в 9.00 и должна закончиться завтра в 9:00. Каждый час преподаватель может делать 5-минутный перерыв. Однако он не будет пить кофе или энергетики.

Олег Андрухив читает рекордную лекцию
Олег Андрухив читает рекордную лекцию

Для слушателей лекции введено "вольное посещение". Сложнее придется представителям Национального реестра рекордов, которые должны следить за чистотой эксперимента. Аналогичных рекордов в Украине пока не зафиксировано.

Как сообщалось, в Харькове полтысячи студентов установили рекорд, станцевав гопак.

Также мы сообщали о необычных рекордах, установленных украинцами в марте этого года. 

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Тег вуз, Ивано-Франковск, лекция, книга рекордов украины, Король Данило

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