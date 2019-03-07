СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа
Мужчина прибыл в Одесскую область, чтобы координировать деятельность преступных группировок
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и депортации представителя криминальных кругов одной из стран Кавказа по прозвищу Дато, который прибыл в Одесскую область для координации деятельности организованных преступных группировок.
Кроме того, перед ним стояла задача установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона, сообщили в пресс-центре СБУ.
"Он должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков, а также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона", – говорится в сообщении.
Как выяснили оперативники, Дато был представителем интересов известных в криминальных кругах "авторитетов" Лоту Гули и Тенго Гальского, которым въезд в Украину запрещен.
В начале марта Дато был задержан в Болграде, после чего его выдворили из страны за нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины.
Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.
Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.
Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.
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