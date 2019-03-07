СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа

Мужчина прибыл в Одесскую область, чтобы координировать деятельность преступных группировок

В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора. Фото: СБУ

СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg 2019-03-07T20:07:21+02:00 Одесса Мужчина прибыл в Одесскую область, чтобы координировать деятельность преступных группировок

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и депортации представителя криминальных кругов одной из стран Кавказа по прозвищу Дато, который прибыл в Одесскую область для координации деятельности организованных преступных группировок.

Кроме того, перед ним стояла задача установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Он должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков, а также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона", – говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники, Дато был представителем интересов известных в криминальных кругах "авторитетов" Лоту Гули и Тенго Гальского, которым въезд в Украину запрещен.

В начале марта Дато был задержан в Болграде, после чего его выдворили из страны за нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины.

Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.

Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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