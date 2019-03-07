Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа

Сегодня, 20:07

Мужчина прибыл в Одесскую область, чтобы координировать деятельность преступных группировок

В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора
В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора. Фото: СБУ
СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg Одесса Мужчина прибыл в Одесскую область, чтобы координировать деятельность преступных группировок

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении и депортации представителя криминальных кругов одной из стран Кавказа по прозвищу Дато, который прибыл в Одесскую область для координации деятельности организованных преступных группировок.

Кроме того, перед ним стояла задача установить контроль над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона, сообщили в пресс-центре СБУ.

"Он должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков, а также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона", – говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники, Дато был представителем интересов известных в криминальных кругах "авторитетов" Лоту Гули и Тенго Гальского, которым въезд в Украину запрещен.

В начале марта Дато был задержан в Болграде, после чего его выдворили из страны за нарушение правил пребывания и транзитного проезда через территорию Украины.

Напомним, ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального "авторитета" по прозвищу Полузверь.

Также мы писали о том, как из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе": 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег криминал, СБУ, авторитет

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ выдворила из Украины криминального "авторитета" с Кавказа". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ разоблачила российского агента в мэрии Харькова

Сегодня, 13:04

Заместитель директора одного из департаментов был завербован ФСБ

В Сумской области СБУ разоблачила таможенников-контрабандистов

Вчера, 14:36

При задержании у таможенников изъяли товара на три миллиона гривен

Президенту предлагают изменить границы Донбасса

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Медики раскрыли, кто больше подвержен болезни Альцгеймера

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ
Загрузка...

Доходы и траты украинцев: откуда берут деньги и что покупают

Вчера, 07:38

55% всех своих доходов украинцы получают от оплаты труда

О чем говорили на заседании Минобороны РФ и ждать ли Украине провокаций на границе: военные эксперты рассказали

Вчера, 07:00

Россия укрепляет округа на границе с Украиной. Эксперты — о вероятности наступления

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

5 марта, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

5 марта, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Медведчук: Украина должна поступить с Донбассом, как РФ с Чечней

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад