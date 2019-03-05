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Из Закарпатья в Румынию пропустили более 80 кг героина

Сегодня, 15:02

Румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии

Фото: Mukachevo.net
Из Закарпатья в Румынию пропустили более 80 кг героина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e72/fe8/5c7e72fe8fcb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e72/fe8/5c7e72fe8fcb6.jpg Запад Румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии

На закарпатском КПП пропустили в Румынию международных наркокурьеров с огромной партией наркотиков  – 84 кг героина. После этого румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии, которые намеревались нелегально перевезти  героин в брикетах.

Задержание наркокурьеров произошло на КПП "Солотвино-Сигету Мармацией" 4 марта примерно в 10.30 часов. 29-летний мужчина и 44-летняя женщина путешествовали на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированным в Германии. Об этом сообщаетmukachevo.net.

Румынские пограничники провели тщательную проверку транспорта и багажа. Таким образом, на полу автомобиля был обнаружен специальный тайник, в котором находилось 167 упаковок, содержащих буро-желтую вещество.
Изъятое вещество было направлено на анализ в специализированной лаборатории, и экспертиза обнаружила, что оно является героином.
Прокурор сразу выдал постановление о задержании лиц, подозреваемых в перемещении через границу крупной партии тяжелых наркотиков с территории Украины.

Напомним, недавно в Мукачево на Закарпатье со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине хотят стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

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Тег Румыния, наркотики, Закарпатье, дилер

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