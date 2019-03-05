Из Закарпатья в Румынию пропустили более 80 кг героина
Румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии
На закарпатском КПП пропустили в Румынию международных наркокурьеров с огромной партией наркотиков – 84 кг героина. После этого румынские пограничники задержали и арестовали двух граждан Голландии, которые намеревались нелегально перевезти героин в брикетах.
Задержание наркокурьеров произошло на КПП "Солотвино-Сигету Мармацией" 4 марта примерно в 10.30 часов. 29-летний мужчина и 44-летняя женщина путешествовали на автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированным в Германии. Об этом сообщаетmukachevo.net.
Румынские пограничники провели тщательную проверку транспорта и багажа. Таким образом, на полу автомобиля был обнаружен специальный тайник, в котором находилось 167 упаковок, содержащих буро-желтую вещество.
Изъятое вещество было направлено на анализ в специализированной лаборатории, и экспертиза обнаружила, что оно является героином.
Прокурор сразу выдал постановление о задержании лиц, подозреваемых в перемещении через границу крупной партии тяжелых наркотиков с территории Украины.
Напомним, недавно в Мукачево на Закарпатье со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен.
Также мы писали, что в Украине хотят стоит декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.
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