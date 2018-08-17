"Потомки" Эскобара: житель Закарпатья насушил марихуаны на 39 миллионов

На Закарпатье, между селами Розовка и Холмок, что недалеко от Ужгорода, полицейские задержали мужчину, который устроил целое фермерское хозяйство по выращиванию конопли. Под посевы хозяин отвел почти гектар земли и бережно ухаживал, устроив систему капельного полива. Территория, которую охраняли собаки, была замаскирована под хозяйственное угодье. Также на "ферме" обнаружили несколько камер видеонаблюдения.

"Здесь же хозяин сушил растения и готовил к продаже марихуану. Фасовал в стеклянные банки, пакеты и мешки. А прятал в соломе, подсобных помещениях", – сообщают в полиции.

Во время обыска было изъято 130 килограммов высушенной марихуаны и 123 стебля, размером от 80 сантиметров до 2,2 метров. По приблизительным оценкам, стоимость найденного – 39 млн гривен.

Личность владельца фермерского хозяйства установили. Им оказался 51-летний житель Ужгородского района. Наркофермеру грозит до семи лет тюрьмы. Предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 310 УКУ. (Посев или выращивание снотворного мака или конопли). Следствие по делу продолжается.

Напомним, недавно в Мукачево на Закарпатье со стрельбой задержали опасного преступника. При проведении более 20 обысков было изъято 7,5 л опиума экстракционного, а это – 150 тыс. доз наркотика на сумму около 15 млн гривен. Во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление требованиям полицейских.

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализовать хранение наркотических средств с целью собственного употребления, о чем рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.