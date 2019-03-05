В Кривом Роге у мужчины изъяли наркотики на 7 миллионов гривен
Наркотические вещества мужчина хранил в автомобиле в гараже
В Кривом Роге в одном из гаражей полицейские обнаружили наркотики. Их стоимость на "черном рынке" составляет около семь миллионов гривен, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Гараж принадлежит 23-летнему местному жителю. Там нашли литровую бутылку с опием и 500 мл опия ацетилированного в литровой бутылке, 100 пластиковых контейнеров с жидкостью бурого цвета по 1 мл в каждом, 4 полиэтиленовых свертка с опием-сырцом и один большой пакет с этим же веществом. Кроме того, в кармане мужчины обнаружили сверток весом 100 граммов, предварительно с "опиумом-сырцом".
Как выяснили правоохранители, 23-летний мужчина занимался сбытом наркотиков. Он арендовал гараж для конспирации своей незаконной деятельности. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, недавно в Днепре задержали членов преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы. Ежемесячно они зарабатывали до трех млн грн.
Ранее мы писали, что в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
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