В Кривом Роге у мужчины изъяли наркотики на 7 миллионов гривен

Наркотические вещества мужчина хранил в автомобиле в гараже

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Кривом Роге у мужчины изъяли наркотики на 7 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e26/76a/5c7e2676aa0dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e26/76a/5c7e2676aa0dd.jpg 2019-03-05T09:35:00+02:00 Днепр Наркотические вещества мужчина хранил в автомобиле в гараже

В Кривом Роге в одном из гаражей полицейские обнаружили наркотики. Их стоимость на "черном рынке" составляет около семь миллионов гривен, сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Гараж принадлежит 23-летнему местному жителю. Там нашли литровую бутылку с опием и 500 мл опия ацетилированного в литровой бутылке, 100 пластиковых контейнеров с жидкостью бурого цвета по 1 мл в каждом, 4 полиэтиленовых свертка с опием-сырцом и один большой пакет с этим же веществом. Кроме того, в кармане мужчины обнаружили сверток весом 100 граммов, предварительно с "опиумом-сырцом".

Как выяснили правоохранители, 23-летний мужчина занимался сбытом наркотиков. Он арендовал гараж для конспирации своей незаконной деятельности. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, недавно в Днепре задержали членов преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы. Ежемесячно они зарабатывали до трех млн грн.

Ранее мы писали, что в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Кривом Роге у мужчины изъяли наркотики на 7 миллионов гривен". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.