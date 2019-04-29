Как во Львове отмечали обливной понедельник

Этот праздник – давняя традиция, которая символизирует духовное очищение

Добровольно промокнуть насквозь – такое возможно в обливной понедельник. Этот праздник – давняя традиция, которая символизирует духовное очищение. Во Львове она сохранилась до сих пор, правда, осовременилась. "Сегодня" побывали в эпицентре водных баталий.

Отсюда сухим никто не выходит. Поливают друг друга из водяных пистолетов, бутылок и даже ведер.

"Я очень люблю эту традицию. В других районах Львова нельзя обливаться – только в этой зоне, это очень приятно", – признается жительница Львова Юлия Сенишин.

Участники – преимущественно молодежь и детвора.

"Обливной понедельник" в центре Львова отмечают шестой год подряд. И хотя на этот раз можно было намокнуть и без праздника – шел дождь, – но несколько десятков смельчаков решили не изменять традиции.

Организаторы говорят – стремятся поддерживать национальные обряды. Ведь украинцы издавна верили, что пасхальная вода целебная.

"Важно для нашего города, чтобы люди видели, что во Львове есть традиции – обливной понедельник. Все, что приносит хорошие эмоции – на пользу нашему здоровью. Воды будет достаточно", - заверил соорганизатор "Обливного понедельника" Петр Залуга.

Обливаются только в специальной зоне. Кто не хочет промокнуть – наблюдают со стороны и фотографируют. Кому воды уже достаточно – может подсушиться, под окнами мэрии установили специальные кабинки.

Всего в обливной понедельник в центре Львова промокло более ста человек. На всех ушло более 10 000 литров воды. Поставку обеспечил Львовводоканал.

Для безопасности на время обливания остановили движение трамваев. Четыре часа центр города был пешеходным.

Напомним, во Львовской области сильные ливни подтопили несколько поселков. Один автомобиль с водителем внутри унесло паводком в реку.

Недавно мы писали, что дожди в Тернопольской области затопили местные хозяйства. По состоянию на 21:00 вчерашнего дня были подтоплены 34 домохозяйства.

Также мы рассказывали, на Черновцы обрушился мощный ливень. Дождевой водой затопило целую улицу – автомобили тут не ездили, а плыли.

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