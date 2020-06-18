Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: более 800 зараженных за сутки

В Украине за прошлые сутки, 17 июня, зафиксировали 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Всего в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 34 063 человек. Инфекция уже унесла жизни 966 украинцев (23 за последние сутки). Вылечить от коронавируса удалось 15 447 инфицированных (504 за сутки)

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

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Ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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