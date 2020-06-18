Українська
$ 26,78
30,07
  1. Последние новости Украины

Украина установила новый антирекорд по коронавирусу: более 800 зараженных за сутки

18 июня, 08:30

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция унесла жизни 966 украинцев

В Украине за прошлые сутки, 17 июня, зафиксировали 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Всего в Украине, по данным мониторинговой системы СНБО, подтверждено заболевание COVID-19 по крайней мере у 34 063 человек. Инфекция уже унесла жизни 966 украинцев (23 за последние сутки). Вылечить от коронавируса удалось 15 447 инфицированных (504 за сутки)

Отметим, что в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. В связи с этим Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля. Вместе с тем правительство определило, при каких условиях могут быть ужесточены карантинные ограничения.

Реклама

В тренде
В Украине жара и грозы: какие области в четверг зальют дожди

Ранее на традиционном совещании на Банковой Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

Также мы сообщали, что Украина должна стать одной из первых стран, где будут использовать вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия больные Украина инфекция заражение данные коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 16 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 16 июня и последние данные о карантинеУкраина
Умер отец Петра Порошенко
Умер отец Петра ПорошенкоПолитика
Загорает в колонии: появились фото Зайцевой из заключения
Загорает в колонии: появились фото Зайцевой из заключенияУкраина
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видео
ВСУ ракетой уничтожили снайпера боевиков: появилось видеоДонбасс
Сильный град и реки на улицах: в Запорожской области
Сильный град и реки на улицах: в Запорожской области "утонул" город (фото)Запорожье

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять