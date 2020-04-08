Коронавирус добрался до СБУ: стали известны подробности

В Ровно у троих сотрудников Службы безопасности Украины было подтверждено инфицирование COVID-19.

Об этом заявил председатель Ровенской областной государственной администрации Сергей Подолин. По его словам, зараженные сотрудники находятся в больнице, а в помещении СБУ была проведена дезинфекция.

Кроме того, бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводят дезинфекцию помещений как работниками ГСЧС, так и работниками СБУ.

В учреждении была закрыта столовая. Все сотрудники спецслужбы, которые вернулись из-за границы, отправлены на карантин, а часть личного состава находится в отпусках.

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Подолин добавил, что оперативники, которые работают в учреждении, размещены в соответствии с нормами безопасности.

Как сообщила спикер ровенского управления СБУ Инна Илючок, сейчас управление спецслужбы работает в штатном режиме.

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Все контакты заболевших проверили и попросили у тех, кто с ними контактировал, две недели поработать из дома. Похожая ситуация с теми работниками СБУ, которые еще до карантина ездили в отпуск за границу.

В целом, в помещении остаются сотрудники, которые работают с документами под грифом "Секретно" и те, кто следит за ситуацией в связи с распространением COVID-19.

Напомним, ранее в Сарненском районе Ровенской области от COVID-19 умерла женщина. Зараженной было 58 лет, и ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Три часа реанимационных мероприятий, к сожалению, не имели результата.

Отметим, что пик коронавируса в Украине прогнозируют во второй половине апреля, начиная с 14-15 чисел. По ряду оценок, в это время в стране могут умереть более двух тысяч украинцев.

Кроме того, ранее замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в связи с приближением ожидаемого пикового периода назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом.

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