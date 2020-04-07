В Украине на пике эпидемии может умереть 2000 человек: Фесенко сделал тревожный прогноз

Во время пика эпидемии коронавируса в Украине могут умереть более двух тысяч украинцев. Об этом написал в Facebook политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Отметим, что пик коронавируса в Украине прогнозируют во второй половине апреля, начиная с 14-15 чисел. Однако эксперт не берется спрогнозировать, сколько этот пик может продлиться.

"Сколько продлится пиковый период эпидемии в Украине? Сложно сказать. Оценки можно делать по опыту европейских стран, которые, надеюсь, в ближайшие недели начнут преодолевать пиковый период эпидемии. В Германии, Испании и Франции пиковый период длится уже две недели, а в Италии – почти три недели. На пике эпидемии у нас будет (опять-таки по опыту крупных европейских стран и с учетом численности населения) не менее 50 тыс. заболевших и около 2 тыс. умерших (это если сработают все принятые карантинные меры), но возможны, к сожалению, и более высокие показатели", – написал Фесенко.

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В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля

Политолог считает, что в Украине реально раз в 100 больше зараженных, чем это лабораторно подтверждено – около 150 тыс. человек. Но он не считает эту цифру катастрофической, поскольку у большинства это заболевание проходит в относительно легкой форме, часто и без обращения к врачам.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1462 случая заражения коронавирусом, 45 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в связи с приближением ожидаемого пикового периода назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом. По его словам, нельзя допустить паралича системы здравоохранения из-за возможного наплыва больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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