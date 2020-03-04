Коронавирус в Украине: в Черновцах дезинфицируют общественный транспорт (видео)

Все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут будут тщательно проверять

В Черновцах, где зафиксировали первый в Украине случай заражения китайским коронавирусом, перевозчики начали дезинфицировать общественный транспорт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник местного департамента ЖКХ Владимир Бешлей.

"Начиная с 4 марта все троллейбусы и автобусы перед выходом на маршрут должны проходить тщательную санитарную очистку и дезинфекцию", - заявил он.

Видео: Володимир Бешлей, Facebook

Кроме того, Бешлей провел оперативное совещание с перевозчиками и обязал руководителей транспортных предприятий принять превентивные меры, чтобы помешать распространению вируса в регионе.

Реклама

Видео: Володимир Бешлей, Facebook

Кроме того, городской совет Черновцов планирует распространить печатную продукцию с советами касательно профилактики и предотвращения коронавируса. Эти инструкции будут раздавать в школах, в магазинах, на различных предприятиях.

Также мы писали, что в Черновцах жену зараженного коронавирусом мужчины забрали в больницу из-за протестов соседей. Люди опасаются, что женщина может стать распространителем COVID-19.

Тем временем состояние заразившегося коронавирусом пациента изменилось. У мужчины появилась лихорадка.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама