Перестрелка в Мукачево: что рассказали очевидцы (видео)

/ Фото: Нацполиция

В Мукачево обговаривают перестрелку, которую среди бела дня на улице Сеченова устроила группа мужчин. В результате стрельбы пострадали два человека.

Местный журналист Виталий Глагола в своем Тelegram опубликовал видео со свидетельствами очевидцев ЧП.

Люди в шоке от произошедшего. По их словам, перестрелка произошла около 9 часов утра.

"Я видел два черных джипа… Я думал, что это были гранаты, у меня забор начал шататься", – рассказал местный житель.

Женщина, которая проживает на улице Еврейской, добавила, что стреляли в районе церкви. Очевидцы также отмечают, что кроме стрельбы, они слышали какой-то взрыв.

"Это не петарды… Сначала ты-ды-ды, а потом бух", – отметила жительница Мукачево.

Напомним, в Мукачево прямо на улице устроили перестрелку. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Все произошло сегодня, 7 февраля, около 9:50 на улице Сеченова.

Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

А 2 февраля в Киеве на улице Саксаганского неизвестный застрелил мужчину. Погибшим оказался Андрей Сотник, который работал руководителем в DMK Ukraine. На сайте компании указано, что он кандидат медицинских наук, врач-хирург, пластический и эстетический хирург.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram