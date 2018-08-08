Лидера пророссийских скаутов нашли мертвым в Закарпатье

Сегодня, 15:13

Кирилл Арбатов был руководителем общественной организации "Галицкая Русь"

Лидер скаутов в компании соратников. Фото: соцсети
Лидер скаутов в компании соратников. Фото: соцсети

На днях лидер Федерации скаутов "Галицкая Русь" Кирилл Арбатов был найден мертвым в одном из сел Раховского района Закарпатской области.

"Есть версия, что он повесился, но это – версия. Версий много. Никто ничего толком не знает", – рассказал бывший лидер "Русского движения" в Украине Александр Свистунов одному из просепаратистских сайтов.

В то же время в полиции Закарпатья нашему сайту сообщили, что что 4 августа в селе Лазещина Раховского района на чердаке жилого дома местный житель нашел мертвым своего соседа – 40-летнего местного жителя. Тело погибшего было в петле, его  направлено на экспертизу. Следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас тело. Предварительная версия – суицид.

Имени погибшего в полиции не называют, ссылаясь на тайну следствия.

Из постов в соцсетях стало известно, что Арбатов также  пытался защищать в Украине советские памятники. Он был добрым и светлым человеком, но всячески поддерживал в Украине "русский мир".

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Ранее мы писали, что на Закарпатье осудили на три года местного жителя за призывы к сепаратизму.

Ранее на Волыни судили  33-летнего мужчину  за призывы к сепаратизму. Как оказалось, житель Нововолынска распространял в соцсетях материалы о возможных изменениях государственной границы Украины.

А во Львове разоблачили женщину-администратора пророссийских сообществ, которые действуют в социальных сетях.
Закарпатье, тело, лидер, призывы

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"Сегодня"

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