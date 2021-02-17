"Луцкий террорист" предстанет перед судом

Дело "луцкого террориста" Максима Кривоша, который в прошлом году взял в заложники пассажиров автобуса, направили в суд.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Его обвиняют по следующим статьям:

захват и удержание заложников;

совершение теракта и заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывными устройствами;

принуждение работника автомобильного транспорта к невыполнению служебных обязанностей путем угрозы убийством;

незаконное завладение транспортным средством;

покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей.

Досудебное расследование осуществляло управление СБУ в Волынской области.

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Напомним, Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", 21 июля захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент Украины, после чего злоумышленник сам сдался. Из заложников никто не пострадал. Владимир Зеленский рассказал о деталях переговоров с "луцким террористом".

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Кроме того, "луцкий террорист" едва не застрелил замглавы Нацполиции. Максим Кривош открыл огонь из окна автобуса.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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