Люди не чувствуют опасности, пока близкие не попадут в реанимацию: интервью с Виктором Ляшко об эпидемии коронавируса

После ослабления карантина в Украине каждую неделю фиксируют рекорды числа больных коронавирусом. Критическая ситуация на Закарпатье – в регионе начинают открывать дополнительные медучреждения.

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На какие меры пойдет Минздрав в случае дальнейшего роста числа больных, как будут работать школы с 1 сентября и сможет ли страна получить вакцину от коронавируса – в интервью сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

- Недавно занятость коек в больницах на Закарпатье достигла 70%. Это очень высокий показатель. За считаные дни больницы могут быть переполнены. Что делать?

- Действительно, мы видим рост заболеваемости в Закарпатской области. Такая же ситуация во Львовской и Волынской областях. Закарпатье уже привлекает больницы со второй волны. Этот процесс предусмотрен, и мы к нему подготовились. Есть больницы первой волны, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья и оказывают помощь больным с коронавирусной болезнью. В этих больницах есть места для взрослых, для детей и реанимационные. Также есть реанимационные бригады, для которых рассчитан тариф, и НСЗУ оплачивает их работу. Если заполняемость коек в больнице достигает 50%, то область должна готовить следующую больницу со второй волны, в которую будут госпитализированы больные. Включение больниц второй волны в перечень медучреждений, которые могут оказывать помощь больным коронавирусом, происходит после того, как заполняемость коек достигает 75%. Эти 75% считаются не от всех мест, а отдельно для детских, взрослых и реанимационных. За этим как раз следят департаменты здравоохранения областей. Мы увидели, что в Закарпатской области департамент позволил госпитализировать в больницу второй волны, не посчитав заполнение коек. Поэтому мы оперативно организовали селекторное совещание, еще раз разъяснили все, и процесс пошел. Уже три больницы точно включили в список больниц, которые оказывают помощь больным с COVID-19, и дальше руководитель областной госадминистрации вместе с департаментом здравоохранения отрабатывает механизм, как расширять количество коек для оказания помощи. Параллельно с этим проводятся профилактические мероприятия, которые должны предотвратить появление больных.

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- Вы видите сейчас риски для отдельных городов, областей, где коек не хватает?

- Да, мы видим такие риски и работаем с этими регионами. Буквально позавчера (1 июля. – Авт.) Мы провели селекторное совещание с Закарпатской, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областями. Это те регионы, в которых больше всего госпитализировано больных. Черновицкая область долгое время была на пике, сейчас количество активных больных на 100 тысяч жителей постоянно уменьшается. Сейчас область выходит на показатели, которые позволяют смягчить карантинные мероприятия. Для этих областей нужно было рассказать, как это делается, чтобы не пострадали медики, чтобы они были защищены и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

- А хватит ли Украине больниц второй волны? В первой волне были наиболее подготовленные, а во вторую волну включаются остальные больницы, менее подготовленные?

- Это не так. Для первой волны были определены больницы, чтобы не распылять больных по всем больницам и не было внутрибольничного инфицирования, чтобы вирус не подхватили другие пациенты. В первой волне 25 тысяч коек. На сегодня из этих 25 тысяч занято 16%. Мы видим запас мощности среди больниц первой волны. Но по таким процентам нельзя рассматривать Украину как единое целое, поэтому каждая область рассматривается отдельно. И заполненность коек мы вынесли как индикатор, который отслеживается при смягчении карантина или введении строгих мер, и ежедневно заполненность коек публикуется на сайте Министерства здравоохранения. Это нам позволяет отслеживать динамику. Следующий этап – это 10 тысяч коек больниц второй волны. И сейчас они должны модернизироваться. С начала эпидемии увеличено количество коек, к которым подведен кислород, и сейчас врачи стараются не доводить до аппаратов искусственной вентиляции легких. Качество медицинской помощи позволяет пациенту на кислороде пройти критическую стадию и вывести человека на амбулаторное лечение. Количество людей на искусственной вентиляции легких постоянно уменьшается, несмотря на то что в последнее время был скачок числа больных.

Реклама / Фото: Сегодня

С начала эпидемии увеличили количество аппаратов ИВЛ на 1100, на 1700 – мониторов пациентов, около 900 оксигенаторов. То есть материально-техническое состояние больниц улучшается, плюс проходят дозакупку за средства государственного бюджета, по займу Всемирного банка, ЕБРР. Модернизация учреждений здравоохранения позволяет расширять возможности и оказывать медицинскую помощь.

- Контроль за выполнением карантинных требований возлагается на местные власти. Но если в Киеве еще более-менее маски носят, то за Киевом – нет. Например, на выходных был в Херсоне, в транспорте и на входе в учреждения висят предупреждения, что вход без масок запрещен. Но когда заходишь в маске, то оказывается, что все, и персонал в том числе, без масок. Очевидно, контроль не работает. Что с этим планируете делать?

- Люди не чувствуют опасности до тех пор, пока кто-то из близких или родных не попадает в реанимационное отделение с коронавирусной болезнью. Только тогда появляется ощущение опасности и не нужно никаких предупреждений, соблюдают все требования и ограничения. У меня очень много сообщений и звонков с вопросами: "Что делать? Нашего близкого, родственника или знакомого госпитализировали с COVID-19". С такими вещами лучше не шутить и соблюдать рекомендации и влиять на сдерживание распространения болезни.

- Вы планируете усиливать контроль другими способами, кроме задействования контроля со стороны местных властей?

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- Он и так работает. Органы местного самоуправления по закону несут ответственность за соблюдение карантина на конкретной территории. Также усилился надзор со стороны Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов, которая контролирует соблюдение требований в заведениях общественного питания, в учреждениях массового пребывания людей, а также со стороны полиции. Это органы, которые контролируют карантин на национальном уровне. Также Государственная служба по труду контролирует соблюдение санитарных норм на крупных предприятиях. В частности, в одном из решений комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций идет речь, что надо усиливать контроль на предприятиях, где работает более 250 работников, чтобы предотвратить массовое распространение COVID-19.

- В Киеве ввели ограничение, согласно которому заведения не могут работать после 23:00. Такие решения – это не имитация усиления карантинных мероприятий со стороны местных властей? Вряд ли коронавирусная инфекция активнее передается после 23:00. Если это действительно не влияет на распространение вируса, то другие города тоже могут начать имитировать усиление карантинных мероприятий.

- Ограничение работы заведений общественного питания до 23:00 определено постановлением Кабинета министров Украины для того, чтобы исключить работу ночных клубов и дискотек на период карантина. Поскольку в последних массово нарушаются противоэпидемические нормы, когда в ограниченном пространстве в закрытом помещении находится большое количество людей. Это все приводит к высоким потенциальным рискам инфицирования коронавирусом.

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Понимаю, почему некоторые органы местного самоуправления пока боятся принимать непопулярные решения, вроде ограничения работы ресторанов. На носу местные выборы. Все хотят заработать политические очки. Но, на мой взгляд, никакие политические дивиденды не должны превалировать над сохранением жизни и здоровья человека. Поэтому народная поговорка "Один в поле не воин" как нельзя лучше иллюстрирует необходимость объединения для борьбы с коронавирусом и преодоления последствий эпидемии. Только путем объединения (национальная власть, местная власть, бизнес и люди) мы сможем преодолеть коронавирусную болезнь и спасти жизнь и здоровье украинцев.

- До недавнего времени заболеваемость в Украине была как в Польше – с задержкой в две недели. Кажется, страна уже отклонилась от этой траектории и опережает Польшу. Почему это произошло и каковы ваши прогнозы, как будет распространяться заболеваемость?

- Прогнозировать распространение коронавирусной болезни достаточно сложно, поскольку несколько математических моделей аналитических институтов не показали 100%-го развития болезни. Когда мы говорили, что идем за Польшей, то мы шли вместе с ней в карантинных ограничениях, и динамика была один в один с опозданием в 14 дней. Когда начались смягчения карантинных мероприятий – они не были зеркальными, но очень похожими, – то, наверное, повлияло восприятие людьми смягчения карантина как его отмена. Это дало свой эффект, который мы имеем сегодня в количестве случаев.

/ Фото: Сегодня

- Европа не открыла с нами границы, однако Украина открыта для всех. У нас критерий "красного списка" стран слабее. Почему меры в Украине так отличаются от принятых в европейских странах, хотя у нас динамика показывает ухудшение?

- Накануне того, как мы подготовили постановление, в странах ЕС еще обсуждали, как они будут открывать границы. Они говорили об ограничениях для стран, где более 40 активных больных на 100 тыс. жителей. Именно эту норму и мы использовали и поделили страны на "красную" и "зеленую" зоны. Но страны ЕС не согласовали эту позицию. Затем они 1 июля согласовали норматив 16 больных на 100 тыс. населения, а у нас – 26 из-за всплеска, когда у нас в день было 900-1000 новых больных. На сегодня страны ЕС закрыты для путешествий, а рабочие и дипломатические – работают.

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- Сколько в Украине сейчас больных на 100 тыс. жителей?

- Если мы говорим об активных случаях, то у нас 58 активных больных на 100 тыс. человек населения. Если мы говорим о последних двух неделях, то на 2 июля у нас 26 на 100 тыс.

- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что при достижении показателя 60 инфицированных на 100 тыс. жителей ограничения будут вводиться на уровне страны, областей. О каких ограничениях речь?

- Этот вопрос стоял дней за 10 до начала проведения ВНО (внешнего независимого оценивания. – Авт.). Мы видели динамику роста количества больных и утвердили показатели, при достижении которых нам надо было принимать решение: будем мы проводить ВНО или переносим его до улучшения эпидситуации. Среди этих показателей было достижение 60 активных больных на 100 тыс. человек населения. Второй показатель – это если 50% регионов превышают общенациональные индикаторы. 22 июня мы собрались и увидели, что эти показатели не достигнуты, и решили, что ВНО проводится в уже утвержденные сроки. Когда мы говорим о более жестком карантине, то по адаптивному карантину (который действует до 31 июля) при превышении одного из четырех показателей три дня подряд главный государственный санитарный врач области обращается к комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Он указывает конкретные причины, почему так происходит, и предоставляет предложения, которые нужно рассмотреть на региональном уровне и утвердить жесткие ограничения.

- А если будет достигнуто 60 больных на 100 тысяч жителей по стране, будут приниматься какие-то всеукраинские меры?

- Этот показатель был заложен именно под ВНО.

- Кроме регионов, по адаптивному карантину могут закрываться отдельные города. Сейчас вы видите, какие города могут быть закрыты в ближайшее время?

- Сейчас адаптивный карантин позволяет закрывать не только область. Может быть закрыт район или район в городе, определенный населенный пункт, определенная сфера, например запрещены свадьбы, функционирование ресторанов до 11-12 часов.

Мы с национального уровня не отслеживаем ситуацию по населенным пунктам, мы отслеживаем индикаторы на областном уровне. Руководители штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с главными санитарными врачами более подробно смотрят по районам и по населенным пунктам.

/ Фото: Сегодня

- Киевская школа экономики прогнозирует, что вспышка будет в Одесской области, которая граничит с Молдовой и где наблюдается рост. Там действительно наблюдается динамика роста 37%. Планируется закрытие Одессы и курортов области?

- Все будет зависеть от достижения критериев, о которых мы говорили. Они могут вводить ограничительные меры, которые способны привести к определенному влиянию и на оздоровительный сезон. Там еще параллельно есть риск других инфекционных заболеваний. Недавно, 1 июля, в Кирилловке на базе отдыха, которая открылась без разрешительных документов, была вспышка острой кишечной инфекции. 12 детей в возрасте до 7 лет с диарейными заболеваниями госпитализированы в инфекционные больницы, где могут оказать помощь и при коронавирусной болезни. Это все приводит к дополнительной нагрузке на систему здравоохранения.

- То есть жесткие ограничения рассматриваются только на уровне областей?

- До тех пор, пока мы не будем видеть, что ситуация перестает быть контролируемой на уровне области и нужно собираться и принимать меры на национальном уровне.

- Закарпатская область еще не приближается к такому неконтролируемому уровню?

- Нет, на Закарпатье росло количество больных и количество госпитализаций, поэтому и добавили больницы второй волны. Сейчас ситуация стабилизировалась, количество больных не увеличивается в прогрессии – фиксируется постоянное количество случаев, но пока оно больше среднего показателя по Украине, и мы следим за этой ситуацией.

- А какой критерий неконтролируемости заболеваемости и какие меры могут использоваться? Это может быть полное закрытие?

- На полное закрытие мы пошли, когда не знали, как поведет себя коронавирусная болезнь и распространение вируса совпало с сезоном роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому приняли решение о полном закрытии и социальной дистанции. Теперь надо иначе планировать подходы к внедрению карантина. Мы оцениваем, что дает наибольший эффект, а что наименьший и как это все запустить.

/ Фото: Сегодня

- Какие сценарии распространения коронавирусной инфекции на осень? Есть основания полагать, что вирус станет слабее, или, наоборот, он будет устойчивым и с похолоданием будет больше больных COVID-19, поскольку наложится еще грипп и ОРВИ?

- Это новая инфекция, и делать прогнозы достаточно сложно. Многие эксперты предполагали, что COVID-19 будет иметь сезонность, однако сейчас это не явно выражено, особенно в странах Восточной Европы.

Уже сейчас мы призываем прививаться от гриппа и прорабатываем варианты бесплатной вакцинации людей, входящих в группу риска (медики, работники полиции), для того, чтобы предупредить сочетание двух опасных болезней.

- У вас уже есть нормы, по которым будут работать школы и вузы с 1 сентября?

- Мы рассматриваем различные варианты, но сейчас на повестке дня безопасное проведение внешнего независимого оценивания, чтобы сделать определенные выводы и уроки. На днях мы общались с новым и. о. министра образования и рассматривали несколько вариантов, что можно в случае осложнения эпидситуации делать дистанционно, а что – онлайн. Какие уроки можно передвигать, какая должна быть наполненность классов, как это может влиять на экономику с учетом того, что школа выполняет еще и функцию присмотра за детьми, пока родители на работе. Мы смотрим на коллег из других стран мира, которые возобновили учебу в школах еще в мае. У нас есть несколько наработок. Это все проговаривается, но сейчас мы не готовы озвучить конечный результат.

- Дистанционное обучение предусмотрено как возможный вариант работы школ?

- Как вариант – рассматривается. Возможно, какие-то определенные уроки могут быть дистанционными, но сейчас я не буду комментировать, потому что это преждевременно.

- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начала переговоры с рядом стран по предзаказу вакцины от коронавирусной инфекции. Какие на сегодня результаты этих переговоров?

- Переговоры идут, но вопрос в том, что вакцины еще нет. Есть только разработки, и буквально недавно председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос заявил, что ведется 141 разработка вакцины. Я знаю, что велись переговоры с производителем из Европейского Союза. Плюс есть переговоры по заходу в Украину одного из китайских производителей, чтобы провести клинические исследования. Также американские производители говорят, что, в случае успешной регистрации вакцины, у них не будет приоритетности стран и они будут распределять вакцину пропорционально для всех, независимо от экономических возможностей.

- Я так понимаю, что закупку вакцины нужно включить в бюджет на следующий год.

- Да, но мы не знаем ни стоимости, ни возрастных особенностей, ни кратности введения вакцины, поэтому еще и не определены группы риска, которые нужно охватить. Это все можно планировать, если есть какие-то наработки. Сейчас есть прототипы вакцины двух-, трехкратные, которые формируют иммунитет. Стоимость сейчас вообще никто не озвучивает, поэтому довольно сложно планировать бюджеты. Этот вопрос будет подниматься при планировании бюджета, в который и будет закладываться определенная сумма, которая будет рассчитываться хотя бы на примере гриппа, чтобы закупить вакцину, если она будет успешно протестирована.

/ Фото: Сегодня

- Сейчас Украина не имеет возможностей для разработки собственной вакцины. В нашем предыдущем интервью вы говорили, что планируется создание лаборатории на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней, где могут проводиться разработки вакцины. Можете назвать сроки, когда такая лаборатория все же появится?

- Даты назвать трудно. Эта работа ведется Академией медицинских наук совместно с США в рамках сотрудничества по уменьшению распространения биологических возбудителей. Этот вопрос прорабатывается, варианты есть. Но мы понимаем, что с момента договоренностей, выделения средств до строительства нужно время. Как минимум года два этот процесс будет продолжаться.

- В Украине вернули должность главного санитарного врача из-за эпидемии COVID-19 и необходимости организовать медицинскую помощь больным. Как главный санитарный врач вы сейчас занимаетесь другими вопросами?

- Кроме должности главного государственного санитарного врача Украины, я еще заместитель министра здравоохранения. И в моей зоне ответственности находится вся сфера общественного здоровья, в частности стратегические направления: профилактика неинфекционных болезней, ВИЧ, туберкулез, гепатиты, инфекционные заболевания, вакцинация и донорство крови.

- В предыдущем интервью вы сказали, что есть несколько вариантов развития санитарно-эпидемиологической службы в Украине. Вы сейчас можете о них рассказать?

- Один из вариантов, которые мы сейчас рассматриваем, – это создание централизованной вертикали с эпидемиологическим надзором за инфекционными и неинфекционными болезнями путем реорганизации лабораторных центров в центры контроля и профилактики болезней.

На центры по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины будет возложена функция эпидемиологического надзора (наблюдения), мониторинга, обеспечения готовности и реагирования на опасные факторы и чрезвычайные ситуации в сфере общественного здоровья.

Также мы подготовили законопроект о системе общественного здоровья, в котором будет распределена ответственность реализации функций общественного здоровья на национальном, региональном и местном уровнях, предусмотрено создание сети центров по контролю и профилактике болезней, определение источников финансирования после преодоления пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

/ Фото: Сегодня

- Как изменится алгоритм финансирования инфекционных больниц, отделений и когда?

- Для инфекционных больниц до конца года будет разработан и утвержден пакет услуг, который будет обеспечивать их постоянную готовность к реагированию. Инфекционные больницы не могут финансироваться по случаю. Должна быть система, которая работает в стране постоянно и которая в случае вспышки будет готова оказать медицинскую помощь.

- Некоторые СМИ сообщают, что вы будете баллотироваться в мэры Киева.

- Не знаю, есть еще 208-й округ в Черниговской области – там будут выборы народных депутатов. Возможно, там интересно будет реализовать свои политические амбиции.

- И вы будете подавать свою кандидатуру?

- Я думаю, что там Ляшко точно будет в списках (Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы на одномандатном избирательном округе № 208 из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко. В мае Давыденко нашли в собственном офисе с огнестрельным ранением головы, пистолет находился рядом с ним. Позже лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что будет баллотироваться на выборах в парламент в округе № 208. – Авт.).

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