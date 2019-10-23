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Марихуана с Прикарпатья: 16 человек уже под следствием

23 октября, 17:28

Наркодельцы могли заработать около 50 миллионов евро

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении шестнадцати лицам, причастным к организации масштабного наркобизнеса.

"В сентябре на Прикарпатье правоохранители блокировали выращивание и производство организованной группой марихуаны в тепличном хозяйстве на четырех гектарах земли. Тогда обнаружили более 89 тыс. наркотических растений и изъяли более тысячи килограмм сухих измельченных листьев и соцветий каннабиса. Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на черном рынке могла достичь 50 млн евро", – сообщают в СБУ.

В соответствии с постановлением суда, три грузовых автомобиля измельченной наркотической конопли уже утилизировали.

"Правоохранители изымали коноплю вместе с корнем, складывали в мешки, и опечатывали. Вчера комбайн перемолол растения вместе с минватой. После помола, груз, который уже не несет наркотического действия, вывезли в коллекторные выгребные ямы", – добавляют в полиции.

Напомним, в Ивано-Франковской области блокировали деятельность организованной группы, наладившей масштабное выращивание марихуаны и ее химической обработки.

Ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников,которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

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СБУ марихуана конопля Прикарпатье каннабис

Источник: Сегодня

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