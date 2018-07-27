Масштабный пожар в Ивано-Франковске: от огня спасли автомобили и дома

В Ивано-Франковске утром 27 июля произошел пожар на складских помещениях на ул. Макухи. Его тушили 40 спасателей, используя 9 пожарных машин, передает пресс-центр ГосЧС.

О пожаре сообщили в 6:23. На место происшествия направили спасателей государственной пожарно-спасательной части №1 города, а также привлекли работников пожарно-спасательной части №2 г. Тысменица.

В 07:18 спасатели локализовали пожар, а в 08:34 – ликвидировали. Сообщается, что никто не пострадал.

Пожар тушили 40 спасателей, используя 9 единиц пожарно-спасательной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ На Закарпатье около пяти часов тушили пожар на свалке

Огонь уничтожил кровлю и частично перекрытие на площади 1000 м кв., 5 легковых, 1 грузовой автомобиль и оборудование, которые находились в помещениях.

Вместе с тем, удалось спасти от повреждения 12 легковых и грузовых автомобилей, а также расположенные рядом здания.

Ранее мы писали, что на Закарпатье около пяти часов тушили пожар в торговом центре.

Ранее в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов, с часа дня до семи вечера. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.

А в курортном поселке Солотвино Тячевского района загорелись деревянные здания на местных базах отдыха. На момент возгорания в зданиях находилось около 70 отдыхающих, которые самостоятельно покинули задымленные помещения. Обошлось без жертв и пострадавших.