Медик из Львова требовала взятку от матери ребенка с ДЦП
Врач неврологического отделения получила шесть тысяч гривен
Во Львове на систематическом взяточничестве разоблачили врача-невролога КНП "Городская детская клиническая больница". Об этом сообщают в СБУ.
Врач неврологического отделения на протяжении долгого времени требовала деньги с родителей детей-инвалидов за выдачу выписки из медицинской карты для дальнейшего оформления государственной социальной выплаты. Свою "помощь" она оценивала примерно в 500 долларов за документ.
Установлено, что 61-летняя львовянка получила от матери ребенка, который болеет ДЦП – 30-летней жительницы Яворовского района, первый транш неправомерной выгоды в размере 6 тыс. гривен.
Медику грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас она находится на лечении в стационаре за "внезапное" ухудшение самочувствия. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других медицинских работников учреждения к противоправной деятельности.
Ранее в Волынской области на взятке задержали главного врача районного центра первичной медико-санитарной помощи. Такую сумму медик, являющийся также депутатом райсовета, требовал за помощь в трудоустройстве в больницу.
Также мы писали, что задержали на взятке заведующего одного из отделений областной больницы Ивано-Франковска.
А в городе Тячев Закарпатской области задержали врача-невропатолога районной больницы, который требовал у инвалида 16 тыс. гривен.
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