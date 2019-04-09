Медик из Львова требовала взятку от матери ребенка с ДЦП

Врач неврологического отделения получила шесть тысяч гривен

Фото: СБУ

Медик из Львова требовала взятку от матери ребенка с ДЦП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c57/55a/5cac5755a5baa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c57/55a/5cac5755a5baa.jpg 2019-04-09T11:28:00+03:00 Запад Врач неврологического отделения получила шесть тысяч гривен

Во Львове на систематическом взяточничестве разоблачили врача-невролога КНП "Городская детская клиническая больница". Об этом сообщают в СБУ.











Врач неврологического отделения на протяжении долгого времени требовала деньги с родителей детей-инвалидов за выдачу выписки из медицинской карты для дальнейшего оформления государственной социальной выплаты. Свою "помощь" она оценивала примерно в 500 долларов за документ.

Установлено, что 61-летняя львовянка получила от матери ребенка, который болеет ДЦП – 30-летней жительницы Яворовского района, первый транш неправомерной выгоды в размере 6 тыс. гривен.

Медику грозит наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Сейчас она находится на лечении в стационаре за "внезапное" ухудшение самочувствия. Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность других медицинских работников учреждения к противоправной деятельности.

Ранее в Волынской области на взятке задержали главного врача районного центра первичной медико-санитарной помощи. Такую сумму медик, являющийся также депутатом райсовета, требовал за помощь в трудоустройстве в больницу.

Также мы писали, что задержали на взятке заведующего одного из отделений областной больницы Ивано-Франковска.

А в городе Тячев Закарпатской области задержали врача-невропатолога районной больницы, который требовал у инвалида 16 тыс. гривен.

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